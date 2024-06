Llega Alonso al Badajoz y se marcha Narváez

Cambio de guardia en la portería del Badajoz. El conjunto blanquinegro ha confirmado la llegada del jovencísimo Alonso Pérez, que aún no ha cumplido los 19 años, a la portería del Nuevo Vivero. El club pacense destacó sus reflejos, personalidad y carácter bajo palos en el anuncio de su incorporación en un futbolista que regresa tras un año en el juvenil del Alcorcón y estar formado en las categorías inferiores del cuadro pacense.

El propio Alonso se disputará el puesto en la portería con Sergio Tienza, que lleva varias semanas confirmado como el otro arquero del equipo. El que sí que no estará será Miguel Narváez, el que, tras varias semanas de silencio e incertidumbre ha confirmado que no seguirá en el club. «Llegué siendo un niño y me voy con una mochila cargada de experiencias que seguro me han ayudado a seguir mejorando como futbolista y como persona».

El propio Narváez añadió que se siente feliz pese a todo lo ocurrido en los últimos tiempos en el club. «Aunque estos últimos años hayamos sufrido sin descanso, echo la mirada atrás y me siento afortunado de haber disfrutado muchos momentos juntos», apunta en su carta de despedida y que ha sido una decisión «tomada con la cabeza y no con el corazón», ya que subraya que se le ha presentado una oportunidad «única e irrechazable para ser futbolista profesional» al tiempo que puede compaginarla con su carrera de medicina. Según apuntan medios asturianos sería el Real Oviedo Vetusta su próximo destino.