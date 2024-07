Javier Peña: «El Badajoz va con todo a por la plaza»

Parece ser que en el Nuevo Vivero no van de farol y buscan recuperar en los despachos la categoría perdida tras una nefasta temporada en el verde. «Vamos a optar a la plaza. Hemos mandado el escrito a la RFEF y mañana se depositará el dinero en la cuenta bancaria que han ordenado para ello. Vamos a por todas. A ver si somos capaces de quedarnos con la plaza», ha asegurado a este periódico el director general y deportivo del club blanquinegro, Javier Peña. Después de que la pasada semana se comunicara que el Ursaria se quedaba sin su plaza en Segunda Federación tras unos graves problemas económicos, era el Llerenense el mejor situado por clasificación para ocupar su plaza. No obstante, tras conocer las pretensiones de la RFEF, fijadas en 208.541 euros, el equipo de la Campiña Sur decidió apartarse de la pelea por ese ascenso administrativo. Casi sin tiempo de reacción, fue la entidad pacense la que entró en la pugna por volver nuevamente a la cuarta categoría del fútbol español.

El propio Peña no considera un problema la delicada situación financiera del club en el que hay deudas millonarias reconocidas. «Con respecto al concurso de acreedores, no creo que tengamos ningún problema. Nosotros ya salimos del concurso. El administrador concursal no nos tutela para cumplir con los acreedores. Está pendiente de pagar los convenios que se han adquirido fuera del concurso. Nosotros estamos en un convenio», apuntó el director general blanquinegro.

En el caso de que este regreso a Segunda Federación cristalizara, ya tienen claro qué hacer con su plantel de este curso. «La plantilla no va a ser un problema. Hemos hecho un buen equipo y una base importante para Tercera Federación. Si subimos, tenemos buena base y veríamos a cinco o seis jugadores que le den un salto de calidad y buscar pelear por el ‘play-off’». Con respecto a la campaña de abonos, admite que «no se han sentado a ver el tema» y no oculta que «podría haber algunos cambios».

Respuesta de la plataforma

Otro sector que también se ha manifestado sobre este asunto de la posible compra de la plaza en Segunda Federación es la Plataforma Sentimiento Blanquinegro, mostrándose en «ajena a la decisión del club». en su perfil oficial de ‘X’ . «Seguiremos apoyando, velando y fiscalizando por los intereses del CD Badajoz sea en la categoría que sea», han afirmado.