El Badajoz paga a la RFEF y ya opta a ocupar la plaza del Ursaria

El Badajoz parafrasea al emperador romano Julio César en el momento de pasar el Rubicón para expresar su insólita tesitura actual. «Alea iacta est» exponía el club en el comunicado oficial que confirmaba que ya se ha abonado la obligación pecunaria que exige la RFEF para poder optar a la plaza que ha dejado el Ursaria en el Grupo 5 de Segunda Federación. El texto que ha mostrado el club a título oficial siguen la línea de lo comentado este martes por el director deportivo, Javier Peña a este medio. El club pacense realizó el pasado lunes la comunicación pertinente al ente federativo y estaba pendiente de la formalidad del pago, por lo que, a tenor de lo que informan desde el Nuevo Vivero, ya habrían cumplido con todas las formalidades que se exigen antes de las 23.59 de este viernes. Ahora toca esperar y, siguiendo la traducción de esta cita célebre, «la suerte está echada».

Precisamente por eso el Badajoz es ya un candidato oficial a ocupar la vacante que ha dejado el Ursaria en Segunda Federación con su descenso administrativo. Después de que esta misma semana el Llerenense rehusara a abonar los 208.541,57 euros que exigía la RFEF para hacerse con este puesto en la cuarta categoría del fútbol nacional, ni tampoco haya habido noticias del San Fernando, otro de los posibles candidatos del mismo grupo de los extremeños, ni del Montijo, los blanquinegros, pese a su situación con los acreedores, y tras haber acumulado una deuda de casi tres millones de euros y con los impagos denunciados de forma reciente por el filial se han postulado para esta plaza aludiendo que «Con respecto al concurso de acreedores, no creo que tengamos ningún problema. Nosotros ya salimos del concurso. El administrador concursal no nos tutela para cumplir con los acreedores», aseguró el propio director general. No obstante, pese a ser ya candidatos formales a la vacante, ello no quiere decir que tengan la completa seguridad de que el proceso vaya a completarse con un ascenso administrativo.

El Jaén se postula

Hasta ahora había habido rumores de posibles equipos que también podrían estar interesados en ocupar la plaza del Ursaria, pero ninguno de ellos ha alcanzado la oficialidad hasta que el Real Jaén ha hecho público que también ha hecho el desembolso a la RFEF, así como cumplir con el resto de trámites necesarios. Si finalmente es el club andaluz el que logre obtener la vacante, competiría en el mismo grupo que el Ursaria y no con el resto de equipos de su misma comunidad autónoma, según los criterios dictados por la RFEF en este sentido.

Montori, nuevo refuerzo

Mientras se dirime en qué categoría competirá el Badajoz a partir de septiembre, en el club se siguen moviendo en materia de fichajes. Este jueves han hecho oficial la llegada del delantero navarro de 27 años Ander Montori, procedente del Hospitalet, también ha pasado por el Antequera, con el que logró el ascenso a Primera Federación y por el Llosetense, con el que se convirtió en el máximo artillero de la categoría tras 26 goles en 39 partidos.

Además, el club ha confirmado que ha llegado a la cifra de 3.500 abonados.