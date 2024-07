El otro coleccionista de Eurocopas

Pablo Blázquez siempre se ha considerado una persona muy futbolera. No en vano, entre 2014 y 2019 alternó alegrías y disgustos desde la presidencia del Badajoz. Pero además del amor por el club de su ciudad, tiene una vertiente viajera, futbolera y casi aventurera. Desde hace veinte años colecciona recuerdos de eventos de primer nivel en los que está presente la selección española. El último y más reciente ha sido la final de la Eurocopa de Alemania de este domingo, dónde presenció el choque en el Olímpico de Berlín. «Mi afición por ver a la selección viene desde el año 2004, cuando fui a la Eurocopa de Portugal a ver en Faro un España-Rusia. Vi que había buen ambiente y aproveché para hacer turismo», comenta.

No obstante, una vez que probó, tuvo que repetir una y otra vez hasta juntar seis Eurocopas y tres Mundiales. «Desde que empecé a hacerlo, es la manera que tengo para mezclar fútbol, fiesta y turismo en estos países. A partir de que termina un evento ya estoy haciendo hucha para el siguiente. Hay ciudades que no habría conocido si no fuera por esto, como Río de Janeiro o Moscú».

Es curioso como es talismán al mismo tiempo que gafe. En las Eurocopas ha servido como amuleto a España en sus tres últimos campeonatos, los que ha obtenido ya en color en 2008, 2012 y 2024. No obstante, en la Copa del Mundo no ha tenido la misma suerte. «La anécdota que guardo de los tres mundiales a los que he ido –Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018– es que han eliminado a España en esos tres partidos. Vi a la Francia de Zidane, el partido contra Chile y en Moscú el partido que nos eliminaron los rusos», recuerda.

Recuerdo especial

Blázquez no niega que esta última Eurocopa ha sido especial por varios motivos. Fue al país en el que hizo el Erasmus hace dos décadas, ha sido la primera experiencia con su hijo y además, ha sido la primera vez que ha visto levantar el trofeo. «Ha sido la primera final. Una satisfacción plena y total. Sobre todo por estar en un escenario como el OIímpico de Berlín», apunta. Allí, además de un buen puñado de ingleses con los que no había que perder la atención, también coincidió con gente más cercana. «Nos hemos encontrado a gente de Badajoz, de Santa Amalia, Torrejoncillo y también con muchos españoles», añade.

El Badajoz y la plaza

Pero además de la selección y todos los recuerdos que se lleva en su maleta para siempre, también se pronuncia sobre el que considera su club. Y es que el Badajoz se encuentra en horas clave antes de conocer en qué categoría competirá en apenas unas semanas. La decisión de la RFEF es inminente y esta debe pronunciarse de forma inminente. «Entiendo que el Badajoz opte y pague por esta plaza. De cara a la viabilidad del club se considera mejor estar en una categoría superior, aunque veo una incongruencia a una entidad con tanta deuda en vez de hacer frente a esa deuda, por qué invierten esa cantidad en comprar una plaza», asegura. El ex presidente se muestra optimista con que el Badajoz logre finalmente salir desde la cuarta categoría del fútbol nacional. «Creo que está bastante cerca que le den la plaza al club», declara.