El Badajoz conocerá su futuro «antes del final de la semana»

Sigue la larga y tensa espera en el Badajoz. El club blanquinegro ha comenzado esta semana con las pruebas físicas antes de dar comienzo a los primeros entrenamientos de la pretemporada sin saber en qué categoría va a competir. Del mismo modo, en el plano social y económico, la campaña de abonados sigue en su punto álgido y ya han superado los 4.000 aficionados que han puesto su rúbrica al carnet de esta temporada. Precisamente por esa importante cuestión y por la cantidad de actores implicados en esta trama ha sido preguntado Sergio Merchán, el recientemente nombrado como nuevo presidente de la Federación Extremeña de Fútbol. «En esta cuestión se debe ser prudentes y cautos», ha afirmado.

El propio Merchán ha añadido que la entidad trabaja en este objetivo desde la semana pasada conjuntamente con el club blanquinegro, para reconocer que se han presentado alegaciones, a expensas ahora de que el Comité de Competición decida a quién se le otorga la plaza dejada por el Ursaria, lo cual acontecerá «en breve», según ha declarado.. «Antes de final de semana se tomará previsiblemente una decisión», ha dicho, a la espera de contar «con buenas noticias», lo que supondría que «se confirma» que el Badajoz está fuera del concurso de acreedores.

Caso Fútbol Playa Badajoz

Sergio Merchán también se pronunció sobre el caso del Fútbol Playa Badajoz, un equipo que logró el ascenso a Primera Extremeña en su primer año y lo consumó con un doblete al levantar la Copa de Extremadura. Todo un gran colofón para una historia muy original de futbol y choque de culturas en las que un grupo de colombianos han llegado hasta la capital pacense para jugar al fútbol que se ha visto salpicado por las deudas e impagos que ha arrastrado este equipo y que han finalizado quedándose fuera de la Primera Extremeña al no poder ser inscritos. Su plaza de Copa del Rey, que lograron como campeones de Copa Extremadura, también peligra, aunque de momento no han perdido el derecho a disputarla. «No se quedan sin Copa del Rey. De momento, hay que esperar. No se han podido inscribir en la Primera División Extremeña porque tienen una deuda. Ahora tienen que correr los plazos. Una vez que pasen esos plazos, se determinará si pueden o no competir», indicó