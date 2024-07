Otro verano en el limbo para el Badajoz

No hay un sólo verano tranquilo en Badajoz. Al menos si se echa la vista atrás en un corto plazo en el que ha visto cómo su presidente ingresaba en prisión en julio de 2021 y provocaba todo un terremoto en el club en todos los estamentos. Pero ese seísmo no fue, ni de lejos, el último en sacudir al Nuevo Vivero. Un año después, con la bicefalia entre Oliver y el recién llegado grupo mexicano, el conjunto pacense estuvo a punto de quedarse sin competir al conseguir la cautelar bien entrado el mes de agosto a escasas horas de disputar su primer partido en León ante la Cultural. Aunque no fue muy sonado a nivel mediático, el riesgo fue más que real. El siguiente verano, remontándose a hace ahora doce meses, la incertidumbre volvió a acampar en la capital pacense. Esta vez con un nuevo descenso administrativo que fue notificado por la RFEF de forma oficial y que tuvo al club en un limbo durante dos semanas en los que no sabía dónde iba a competir, paralizando toda su actividad, los fichajes y retrasando la campaña de abonos en pleno mes de julio.

En el presente verano, aunque la situación sea diametralmente distinta, de nuevo el club está, nuevamente, entre dos tierras: la Segunda Federación y la Tercera. Justo como hace un año, pero con la salvedad de que no se está buscando evitar un descenso administrativo, sino un ascenso en los despachos. No obstante, aunque sí que haya un caldo de cultivo más ilusionante que hace doce meses –se cambia la amenaza de un descenso por la ilusión por un posible descenso–, la realidad es que toda la vida del club se encuentra en standby desde hace unos diez día s cuando se conoció que el Llerensense descartaba pelear por la plaza del Ursaria y entró en juego el club del Nuevo Vivero. Y es que para el Badajoz no es lo mismo salir en Segunda Federación que hacerlo en Tercera, ya que eso influiría de forma muy directa en todo lo realizado semanas atrás, desde la confección de la plantilla, hasta la campaña de abonos.

Plantilla y abonos

El director general del club, Javier Peña, muy expuesto en las apariciones públicas en los últimos tiempos, ya analizó hace una semana ese posible escenario. En el caso de la plantilla actual, confeccionada para buscar pelear en Tercera Federación el primer puesto con el CD Extremadura con una mezcla entre jóvenes –muchos de ellos antiguos miembros de la academia blanquinegra–, algunos futbolistas contrastados de superior categoría como Bermu o Jorge Barba y veteranos que llegan para dar lustre al plantel como Álex Herrera o Fran Miranda son sólo un puñado de nombres de los que ya tiene a su disposición el técnico Luis Oliver Sierra. No obstante, en el hipotético caso de que se rubricara este ascenso en los despachos, el propio Peña no ha negado que sí que habría «cuatro o cinco retoques de calidad» para terminar de apuntalar una ya de por sí contrastada plantilla.

Esta misma semana siguen cumpliéndose los plazos en los que los blanquinegros pueden hacerse con su carnet, logrando alcanzar además la importante cifra de 4.000 abonados, siendo, una vez más, el equipo con más masa social de la región. No obstante, no se ha transmitido aún nada sobre qué se va a hacer en caso de que el equipo lograra inscribirse en la cuarta categoría del fútbol nacional, pero sí que parece no haber duda es que habrá algunos cambios con respecto a las que se presentaron hace ahora poco más de un mes.