El Badajoz recurrirá la resolución de la RFEF

Terminó el culebrón sobre la vacante de la plaza del Ursaria en Segunda Federación con final amargo para el Badajoz después de casi dos semanas de un intenso suspense. No fue el club pacense el elegidopara ocupar esta plaza por el descenso administrativo del conjunto madrileño, si no que fue el nombre del Móstoles el que apareció en una resolución que se hizo oficial este lunes y en la que fue clave la alegación del Leganés, ya debido a ella que los pacenses perdieron la baza que tenían del mejor derecho deportivo para ocupar esta vacante, ya que estaban en el mismo grupo que el propio Ursaria. Pese al enorme mazazo recibido este lunes, la entidad blanquinegra afirma que no se rinde y recurrirá la decisión de la RFEF, tal como ha confirmado a través de un comunicado oficial, en el que el equipo blanquinegro ha trasladado su «decepción y profundo malestar» por la no concesión de esta plaza, la cual «legalmente le correspondía».

Pese a que fue a principios de la presente semana cuando el titular de la plaza adquirió el carácter oficial en beneficio del Móstoles, gracias a su mejor clasificación en el grupo madrileño de Tercera Federación en detrimento de un Badajoz al que le ha penalizado esta situación concursal, el propio club blanquinegro denuncia falta de transparencia en el proceso. «Aun habiendo sido comunicada oficialmente ayer, esta noticia ya era vox populi desde el miércoles pasado gracias a filtraciones y comunicados publicados y borrados, presumiblemente por el Móstoles, que son prueba de la manipulación más abyecta», apunta en referencia a una publicación del club madrileño el pasado viernes.

Vuelta a la campaña

El propio Badajoz, que según informa la nota de la RFEF no recuperará los 208.541,57 euros, ya que serán embargados por sus deudas con las administraciones públicas, ha regresado hoy con su actividad con la campaña de abonos. Pese a ello, no parece haber dicho su última palabra en esta historia. «La adaptación es fundamental para la supervivencia, y el Club Deportivo Badajoz no se conforma con sobrevivir, saldrá a pelear por todo en el campo y fuera de él y fundamentalmente por sus derechos lamentablemente vulnerados en contra de las leyes que rigen la nación española», ha apostillado.

Por todo ello, el equipo extremeño expresa que, a su juicio, esta resolución ha sido «forzadamente retorcida contra el espíritu y la letra de las leyes de superior rango que indefectiblemente la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debe acatar». Mientras tanto, el conjunto pacense continuará con la conformación final de la plantilla «según los planes estratégicos decididos desde el principio».