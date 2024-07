El Badajoz, un club a la deriva sin gestores locales

Se desconoce en qué momento comenzó la sucesión de males que lleva encadenando el Badajoz en los últimos años, pero lo cierto es que ya van demasiados capítulos. Muchos señalan a la reformulación del modelo del club en sociedad anónima, allá por 2018, cuando se votó que el club se abría a inversores con todas las ventajas e inconvenientes que se señalaron en su día. Otros, por contra, señalan sin dudarlo al 22 de mayo del 2021. Aquella noche en el Nuevo Vivero se perdió mucho más que un partido. Y para el club dejó una herida que cada vez está más abierta y que desde entonces no se ha terminado de superar.

Con la refundación del por aquel entonces denominado CD Badajoz 1905, allá por 2012, entró una figura que, curiosamente, no había nacido en Badajoz, aunque sí que se sentía arraigado por la misma. Fernando Valbuena estaba además acompañado por un nutrido grupo de pacenses que dedicaron un buen puñado de horas a que el club volviera por sus fueros cuánto antes. En dos años se lograron dos ascensos además de ir logrando ilusionar a una masa social que tenía una ilusión tan grande que el ‘Viejo’ Vivero se le quedó pequeño, ocasionando su mudanza al Nuevo Vivero, hogar definitivo del Badajoz desde el 2013 hasta el día de hoy.

Relevo

Después de Valbuena, llegó Pablo Blázquez. Futbolero, empresario y con gran amor por el Badajoz. Durante un lustro vivió importantes disgustos, como el de Redondela o Murcia Imperial, aunque estos quedaron eclipsados por la gran tarde de junio en Calahorra, que devolvió al bronce al club. Bajo su mandato se produjo este momento de reflexión que llevó a la entidad a un nuevo modelo. No obstante, la llegada de Premium no pareció surtir el efecto deseado y su mandato terminó con dos emociones muy contrapuestas: la sensación de frustración por esta primera aventura con inversores, pero con la satisfacción de haber realizado una excepcional temporada que terminó con un ‘play-off’ de ascenso con el que nadie contaba.

Álvaro Trigo, en una imagen de archivo / CD Badajoz

Tras él, llegó Joaquín Parra. Un sevillano que enseguida se dejó querer en Badajoz. No obstante, había una importante figura que nunca ha ocultado su amor por el blanco y negro. Álvaro Trigo se convirtió en director general de aquel ambicioso proyecto al que sólo le faltó un gol para llegar al fútbol profesional. Sin embargo, sus diferencias con el propio inversor sevillano se hicieron cada vez más evidentes y terminó por dejar su cargo a mediados de 2021, justo después del gran chasco ante el Amorebieta.

Desde ese momento, en el Nuevo Vivero no ha habido una gran figura con arraigo al club y a la ciudad que tenga un rol destacado en el organigrama. En la etapa final de Parra, estuvo el fugaz Jorge Echave y un Dupi que adquirió más galones. Los Oliver no terminaron de dar la cara en su primera etapa y han optado por Javier Peña en la segunda, un hombre que, aún siendo extremeño, tampoco tiene mucho pasado en el Nuevo Vivero. Los mexicanos, por su parte, optaron por personas de su confianza, como Patricio Arana o Miguel Leyva para desempeñar estas responsabilidades en la capital pacense. Por tanto, en esta última etapa en la que no ha habido esa importante y necesaria representación de ‘persona de club’ en el Badajoz, ha sido cuando ha vivido su peor etapa en casi 120 años de historia del fútbol en la ciudad.