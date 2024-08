"El objetivo es que el Badajoz llegue al fútbol profesional en cinco años"

Esta abogada especialista en el área laboral, mercantil y civil se ha convertido en la primera presidenta en la historia del Badajoz en los casi 120 años de fútbol en la capital pacense. María Bernabé Rubio (Madrid, 1986) es diplomada en Educación Infantil, estudió en Salamanca la Licenciatura en Derecho, con Máster en Derecho Privado y cuenta con formación deportiva, ya que de pequeña practicó gimnasia rítmica, donde compitió a nivel profesional en varios campeonatos de España. Atiende desde su despacho en Madrid la llamada de este medio.

Es la primera mujer que preside el Badajoz en su historia. ¿Cómo lo valora?

Es todo un orgullo. Comparto mucha afinidad con María Guardiola. Es un referente cercano para mí. Es encantadora.

¿Por qué el Badajoz? ¿Cómo llega aquí?

Me ofrecen formar parte del consejo de administración y ostentar el cargo de presidenta porque soy la abogada de Lanuspe, el accionista mayoritario. Tengo relación estrecha con Oliver y Agapito Iglesias, que son los que me nombran.

¿Por qué entra en un club en quinta categoría, con deudas con acreedores y administraciones públicas que suman casi tres millones?

Soy bastante peleona y me gustan los retos difíciles. La vida está compuesta por todos esos momentos que tienen obstáculos. No todo es un camino de rosas. Desde el momento que me lo ofrecieron no tuve dudas de que quería aceptar. Se dieron todos los componentes necesarios para dar el “si quiero”.

¿Cree que es una oportunidad de negocio teniendo en cuenta esa situación?

El club ahora mismo es un pozo sin fondo. Pero no siempre hay que decir “sí” a los proyectos que son sólidos y fáciles. En esta vida hay que compensar los buenos y malos momentos. Apoyar al accionista mayoritario en este momento tan complicado en el que se encuentra el club y que lo han dejado los mexicanos, lo considero un reto. Uno de los más grandes a los que me he enfrentado.

¿Cuál es su relación con el fútbol? ¿Ha estado en otros equipos antes?

Es mi primera toma de contacto con el fútbol, pero no con el deporte. Desde los seis años practico gimnasia rítmica, a la que he estado dedicada en cuerpo y alma. Me quedaba sin vacaciones de Navidad, verano o los fines de semana. Sé lo sacrificado que es este mundo.

¿Tiene algún vínculo con Badajoz?

No, no tengo ningún vínculo. Pero tengo contacto con esa maravillosa ciudad y cada vez tengo más ganas de estar más tiempo allí y conocerla más a fondo.

¿Cuáles son sus funciones como presidenta?

Profesionalizar la gestión del club. Para ello hay que separar la parte económica de la deportiva. La deportiva está liderada por profesionales del fútbol como Javier Peña y Luis Oliver. Mi rol es intentar desempeñar una buena función económica y acompañar a nivel deportivo en todas sus necesidades.

¿Cuál es su relación con Luis Oliver o Agapito Iglesias?

Magnífica. Son buenísimas personas y buenísimos profesionales y estoy aprendiendo muchísimo de ellos.

Sabe que son personas que no tienen buena prensa ni una opinión de la masa social favorable. ¿Cómo lo valora?

En el mundo del fútbol todo el mundo tiene mala fama. Hasta Florentino Pérez. Tenemos que estar preparados para insultos y críticas y pocas palabras bonitas.

¿Qué decisiones toman Agapito y Oliver en el club?¿Participan de alguna manera?

Nos han dado libertad absoluta para trabajar. Lo que vamos a hacer es poner orden. A proponer un presupuesto y cumplirlo. Están invirtiendo dinero.

¿Qué objetivo se plantea el club?

El primer objetivo es sanear las cuentas y buscar una estabilidad económica que nos permita crecer. La ambición es convertirnos en el equipo referencia de Extremadura. Queremos que todos los niños lleven la camiseta del Badajoz y formar una cantera que atraiga talento joven extremeño. Para ello, podemos alcanzar esa meta en esos cinco años. El objetivo realista es alcanzar el fútbol profesional. El Badajoz ha estado 20 años en Segunda División. Llegar a Primera sería un éxito rotundo, pero dada la situación que tenemos hay que ponerse objetivos realistas. Ir paso a paso. Este año el objetivo es quedar primeros y ascender de categoría. Sabemos que es difícil y que todo se puede ir por la borda.

¿Hay un plan de viabilidad para un club que tiene tres millones de euros de deuda?

La cifra de la deuda asusta. Pero desde que se tomó posesión del club el pasado 6 de marzo esa deuda está aminorando. Hay un convenio, que es el que estipula que son cinco años y en los dos primeros no se paga. Obviamente, la viabilidad del club existe, pero existe gracias al apoyo del accionista mayoritorio, que es Lanuspe. Sin ellos, el equipo estaría al borde de la liquidación.

¿Cuál es el presupuesto que maneja el club esta temporada en Tercera?

Está en una horquilla de entre 500.000 y 700.000 euros. Todo depende de si estamos en Segunda o Tercera Federación. Existe un recurso interpuesto que esperemos que prospere. El presupuesto variará en función de la categoría que juguemos.

¿Da para terminar la temporada y para acometer los pagos pendientes a Parra?

Ahora mismo estamos viendo cómo está el tema financiero del club a través de nuestros auditores. La viabilidad está soportada por los accionistas mayoritarios, que ya han puesto más de un millón de euros.

¿Cómo se valora que los más de 200.000 euros abonados para el depósito de la plaza no vuelvan a las arcas del club?

Contamos con que se nos devuelva. Si en el peor de los escenarios no es así, se destinará a aminorar la deuda.

¿Hay opción de que el recurso prospere?

Por supuesto que sí. En caso de que no sea así, iniciaremos la vía penal. Consideramos que la vulneración y el fraude cometido en la resolución no podemos dejarlo pasar. Tenemos que luchar hasta el final para que prospere para hacer valer nuestros derechos e intereses.

¿Les sorprendió la resolución de la RFEF?

Para todos fue una sorpresa. El único club que puede ser adjudicatario de la plaza es el Badajoz. Así lo dice la circular.

¿Se le va a ver por Badajoz y por el Nuevo Vivero o va a gestionar el club desde Madrid?

Lo voy a hacer desde Badajoz y desde Madrid. No hay una estimación de cuántos días voy a pasar en cada sitio. Serán, imagino, unos dos o tres días por semana.

¿Qué nos puede contar de Colate? ¿Por qué llega a Badajoz y con qué objetivo?

Es una magnífica persona que nos ha dado una visibilidad internacional que sería imposible alcanzar sin su ayuda y su apoyo. Viene también de la mano de la familia Oliver así como de Agapito Iglesias. Vamos muy de la mano. Creemos en el trabajo en equipo.

Este club sólo podría ser rentable si se asciende. ¿Qué harán si no hay éxitos deportivos?

Vamos a ir de la mano la parte legal y deportiva. Necesitamos ambas cosas para crecer. Consideramos que podemos alcanzar el objetivo del fútbol profesional en cinco años.