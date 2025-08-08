El Badajoz visita Calamonte para continuar con su puesta a punto

El Badajoz continúa con su tour de amistosos de pretemporada y este sábado a las 20:30 afronta su tercer partido de preparación ante el Calamonte. El cuadro blanquinegro se desplazará hasta el feudo calamonteño con un bagaje de una derrota y una victoria en los partidos disputados hasta el momento.

La segunda etapa de Juan Marrero en el banquillo pacense comenzó el pasado miércoles 30 de julio, fecha en la que se midió al Cacereño en el Nuevo Vivero. A pesar de que el Badajoz dejó destellos muy positivos, los hombres de Julio Cobos hicieron valer las dos categorías de diferencia y se impusieron por 0-2. Carlos González en el minuto 33 y Deco en el 72’ fueron los autores de los goles visitantes.

El siguiente partido del Badajoz se disputó en Villanueva de la Serena. En el Municipal Villanovense, los blanquinegros lograron sumar su primera victoria de la temporada gracias a un gol de Antonio Pavón antes de llegar a la hora de partido. El extremo recibió el cuero dentro del área y, con un potente disparo, anotó el único gol del encuentro.

La tercera parada de la pretemporada blanquinegra es ahora en Calamonte. El equipo, que desde este verano dirige Cubi, viejo conocido de la afición blanquinegra, regresó al trabajo el pasado 28 de julio tras cerrar una temporada 2024/25 en la que no pasó excesivos apuros para mantener la categoría.

Con la vista puesta en aspirar a cotas mayores, el club no solo ha apostado por la llegada de Cubi al banquillo, sino que también ha cerrado un buen número de fichajes jóvenes, pensados para adaptarse con rapidez a las ideas del nuevo entrenador. Todos ellos tendrán la oportunidad de debutar como jugadores del Calamonte este sábado.

Partido especial para Pablo Rodríguez

Si hay un futbolista para el que este partido tiene un sabor especial, ese es Pablo Rodríguez. El delantero, una de las cinco incorporaciones realizadas por el Badajoz hasta la fecha, llegó este verano procedente del Calamonte. En las filas del conjunto calamonteño anotó 11 goles en 32 encuentros, siendo uno de los jugadores más destacados del equipo.