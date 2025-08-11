«Si no creyera en los mimbres de este equipo, no estaría aquí»

El Badajoz sigue sumando rodaje en su preparación estival y, aunque no logró superar al Calamonte en el tercer partido de pretemporada, su entrenador, Juan Marrero, se marchó del municipal calamonteño con conclusiones positivas. El empate sin goles dejó claras algunas virtudes del equipo, pero también áreas de mejora que el técnico no dudó en señalar, desde la falta de efectividad hasta ciertos ajustes defensivos.

Marrero se mostró satisfecho con la actitud de sus jugadores, señaló que este tipo de partidos permiten «meter mucho minutaje y sufrir en una superficie distinta», y subrayó que el grupo está progresando en el nivel de dificultad. «Necesitamos sacar más rentabilidad a situaciones como el balón parado y aprovechar las ocasiones que tenemos», declaró el entrenador, convencido de que la efectividad acabará llegando.

En su análisis global de la pretemporada, explicó que la carga de trabajo es muy alta y que los jugadores «han aguantado bien», aunque confía en que las piernas estén más frescas a finales de mes. «Los resultados ahora sirven para reforzar la moral o para apretar los dientes y trabajar más», manifestó, con la vista puesta en llegar en las mejores condiciones al debut liguero.

Sobre el mercado, Marrero reconoció que existen problemas en el puesto de central, recordando que Jesús Sánchez ha recaído de su esguince y que esperan recuperar lo más pronto posible a Iturraspe y Pablo Rodríguez. También admitió que falta pegada, aunque reiteró que la solución pasa por «generar más situaciones» y trabajarlas.

El técnico no dudó en reafirmar su confianza en el plantel asegurando que «si no creyera en los mimbres no estaría aquí». Calificó al Badajoz como «un gigante» que debe representar a su afición y su proyecto «como se merece» y expresó su satisfacción por la responsabilidad que implica entrenar en un club de este nivel.

Analizando el choque en Calamonte, explicó que apostó por jugadores rápidos en banda para aprovechar un campo más estrecho. Cree que el equipo tuvo opciones para hacer más daño en el uno contra uno y remarcó que «acabará saliendo» gracias a unos extremos «diferenciales».

En cuanto a la competencia interna, puso como ejemplo a David Grande y afirmó que «su situación es como la de todos», ya que ningún futbolista tiene el puesto asegurado. «Aquí juegan los que mejor estén, no tengo un once tipo», expuso, valorando la predisposición del grupo para afrontar una alta carga de trabajo y convencido de que «los frutos se verán a partir del día 30 o 35».