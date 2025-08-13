Paco Ortega deja de ser el entrenador del Juvenil División de Honor blanquinegro

El regreso del equipo juvenil del Badajoz a División de Honor, máxima categoría nacional en fútbol formativo, sufrió este miércoles un revés. Paco Ortega, técnico del equipo desde principios de verano, ha dejado su puesto al frente del Juvenil A blanquinegro.

En una carta emitida por el propio Ortega y publicada en los perfiles de La Academia, el entrenador explicó que, por motivos personales que requieren toda su atención, no continuará dirigiendo al conjunto pacense.

Además, Ortega quiso agradecer al club la confianza depositada en él y en su cuerpo técnico, así como a los jugadores y a todos los empleados de la entidad. «Me llevo una gran lección, aprendizajes y la satisfacción de haber formado parte de un proyecto impresionante», afirmó en su despedida.

El equipo inició la pretemporada el pasado 5 de agosto, en medio de un ilusionante mercado de fichajes que ha traído a la capital pacense a jugadores destacados de la categoría juvenil, muchos con pasado en canteras de élite. El pasado domingo, el Juvenil A disputó su primer amistoso ante el Don Álvaro, que finalizó con empate 2-2.

Por el momento, se desconoce quién tomará las riendas del equipo. Según ha podido saber este medio, el club ya ha contactado con entrenadores de amplia experiencia en fútbol formativo y también ha sondeado opciones dentro de la propia entidad. El debut liguero será el 14 de septiembre en casa ante el Atlético de Madrid.

Rumores y respuesta del club

La inesperada marcha de Ortega generó un aluvión de comentarios en redes sociales. Un usuario de X (antes Twitter), Lanuspeste (@Noticiaslapeste), conocido por su oposición a la actual propiedad del Badajoz, afirmó que el entrenador habría salido por incumplimientos de promesas de la directiva. También aseguró que se habían iniciado contactos con varios técnicos, que el principal candidato era Luis Oliver Sierra, que se valoraba la opción de Nico Medina y que La Academia había propuesto a Álex Herrera, rechazado supuestamente por un comunicado emitido tras su salida del club.

Dos horas después, la cuenta oficial del Badajoz respondió citando la publicación y tirando de ironía: «1 de 5. No está mal para un becario en prácticas», acompañado de emoticonos de risa. El mensaje continuaba señalando que «buscar atención en el problema personal de una bellísima persona como Paco Ortega solo está a la altura de auténticos profesionales». Finalmente, concluía con un «más suerte en futuras predicciones» y un «nos vemos mañana en Pueblonuevo».