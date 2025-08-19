Fútbol | Pretemporada
La pretemporada del Badajoz hace su quinta parada en Quintana de la Serena
El cuadro blanquinegro visita este miércoles al CD Quintana para disputar el Trofeo El Emigrante-Cañada Real
Tras un pequeño parón durante el pasado fin de semana, el Badajoz regresa a la acción este miércoles. El equipo que dirige Juan Marrero se desplaza hasta Quintana de la Serena para medirse a las 20.00 al CD Quintana en el Trofeo El Emigrante-Cañada Real.
Este será el quinto de los ocho encuentros que disputarán los pacenses durante una pretemporada que, por el momento, tiene un balance positivo. De los cuatro choques disputados hasta la fecha, el Badajoz se ha impuesto en dos, ha empatado uno y perdió en el restante.
El pasado jueves el equipo sumó su segunda victoria de la preparación. La visita al Antonio Amaya de Pueblonuevo por parte de la expedición pacense se saldó con un 0-2 gracias a un doblete de Bermúdez, disipando de manera momentánea las críticas al equipo por su falta de gol.
Unas críticas sustentadas en los resultados de los tres primeros partidos. En más de 200 minutos el Badajoz solo pudo anotar un tanto, hecho que encendió las alarmas en el seno de la afición blanquinegra.
Marrero le resta importancia
A pesar de ello, Marrero no se mostró preocupado ante los medios. El técnico valenciano expresó que deben «sacar más rentabilidad a las jugadas a balón parado y aprovechar mejor las ocasiones generadas», pero mostró su confianza en que «la efectividad llegará conforme avance la preparación».
El preparador blanquinegro también analizó la situación de su plantilla. Insistió en el déficit en la zona de centrales, aseguró que ningún jugador tiene el sitio seguro hasta que se cierre el mercado y que no se descartan incorporaciones.
Con todo, el Badajoz afrontará el quinto encuentro de su pretemporada ante un CD Quintana que el pasado jueves se impuso a domicilio al Ilipense por 0-3. Un doblete de Chepe y un tanto de Mangui dieron la victoria a los quintanenses.
Previamente, los azulgranas empataron a dos ante el Juvenil A de La Cruz Villanovense y lograron vencer en su estadio al Monterrubio por 4-1 en el que fue el primer partido de su pretemporada.
