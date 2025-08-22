El Badajoz se presenta ante su gente con el Extremadura como invitado

A falta de algo más de dos semanas para el inicio de la liga, el Badajoz continúa trabajando sin pausa para llegar en las mejores condiciones posibles al debut. Los hombres de Juan Marrero afrontan este sábado a las 20.30 en el Nuevo Vivero su sexto amistoso de pretemporada ante el Extremadura, en la que se espera que sea una tarde especial en el feudo pacense.

Y es que, el choque entre blanquinegros y azulgranas será el partido de presentación del Badajoz ante su afición. Según ha comunicado la entidad, además de presentar en sociedad a plantilla y cuerpo técnico se inaugurará la nueva tienda del estadio y se desvelará toda la ropa que vestirá el club durante la temporada 2025/26.

La hoja de ruta será la siguiente: a las 18.45 se presentarán las nuevas camisetas y la ropa oficial del club; a las 19.30 se inaugurará la nueva tienda, que cambia de Adidas a Macron; a las 20.15, ya sobre el césped, tendrá lugar la presentación del cuerpo técnico y de la plantilla; y, finalmente, a las 20.30 dará comienzo el partido entre Badajoz y Extremadura.

En lo que a lo deportivo respecta, el Badajoz llega al partido tras haber logrado una nueva victoria el pasado miércoles en su visita al CD Quintana. Un doblete de Antonio Pavón en la primera media hora de juego inclinó la balanza en favor de los pacenses, que con esta victoria suman tres en los cinco encuentros de pretemporada disputados hasta la fecha.

Cita de nivel ante Zarfino y su Extremadura

La de este sábado será una gran prueba para la escuadra que dirige Juan Marrero. El Extremadura, recién aterrizado en Segunda Federación, llega al encuentro tras haber confirmado durante la pasada semana la llegada de Gio Zarfino. Los azulgranas vuelven a dar otro golpe sobre la mesa en lo que a fichajes respecta tras incorporar al uruguayo, que rechazó ofertas de Segunda División, Primera Federación y del extranjero para recalar nuevamente en Almendralejo.

A pesar de haber llegado a mediados de la pasada semana, Zarfino no estuvo presente en el último choque disputado por los de Cisqui. El Extremadura visitó este miércoles al Solana y se impuso por 0-4 gracias a los goles de Frodo, Carlos Fernández y Maikel en dos ocasiones.

Previamente, el cuadro almendralejense había disputado ocho encuentros en los que la diversidad en los resultados ha sido la tónica habitual. Los pupilos de Cisqui se han impuesto a Santa Marta, La Garrovilla y Don Benito, han empatado ante Zamora y Xerez Deportivo y han sido derrotados por San Roque de Lepe, Puebla de la Calzada y Cacereño.

Con todo, Badajoz y Extremadura medirán fuerzas en un encuentro que siempre promete emociones fuertes. Ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones durante la pasada campaña, saldadas con un empate y una victoria favorable a los azulgranas que encarriló el título liguero. Meses después, ambos conjuntos vuelven a verse las caras para continuar puliéndose de cara a una temporada que promete ser ilusionante, tanto en Badajoz como en Almendralejo.