Dani Cordero se marcha traspasado al Racing de Santander

La recta final del mercado de fichajes promete estar entretenida en el Nuevo Vivero. En la tarde de este viernes, el Badajoz ha anunciado la salida de Dani Cordero de la entidad pacense después de que el Racing de Santander haya llegado a un acuerdo por el jugador.

En el comunicado publicado por el club se especifica que el futbolista se marcha traspasado. Aunque no se detallan cantidades, Cordero tenía contrato en vigor con el Badajoz hasta 2027.

La 2024/25 no ha sido la mejor temporada para el futbolista pacense. Compitiendo por un puesto en el lateral zurdo con Álex Herrera, Cordero ha disputado 1.026 minutos en 29 partidos, 10 de ellos como titular.

El rendimiento mostrado durante la pasada campaña y su ausencia en los últimos amistosos hacían prever su salida. Finalmente, recalará en un Racing de Santander que aún no ha oficializado su llegada, aunque todo indica que pasará a formar parte del Rayo Cantabria, filial de los santanderinos.

David Grande, cerca de salir

Otro que podría estar viviendo sus últimas horas en el Badajoz es David Grande. El delantero, también ausente en los últimos partidos, no ha convencido a Juan Marrero durante la preparación. Según ha podido saber este medio, la titularidad en Villanueva de la Serena pudo ser la prueba definitiva para determinar su marcha.

En caso de que Grande salga, el club peinaría el mercado para cubrir la ficha sénior vacante. La llegada de un central, solicitada reiteradamente por Marrero, podría ser la opción elegida para cerrar la plantilla.