Badajoz y Extremadura firman tablas en un disputado encuentro

Ficha técnica: 1 - CD BADAJOZ: Tienza; David Calles, Lobato, Adri Escudero, Pedro Pata, Barre, Gus Quezada, Barba, Bermúdez, Alegría, Borja Domingo. También jugaron Fran Miranda, Pavón, Pablo Rodríguez, Álex Galán, Pelu y Jairo Bas. 1 - CD EXTREMADURA: Cristian; Samu Hurtado, Cordero, Pardo, Tala, Robe Moreno, Miguel Núñez, Barace, Barrero, Diego Díaz, Frodo. También jugaron Callejón, Fran Rosales, Marco Manchón, Ángel Cano, Zarfino, Maikel y Peral. GOLES: 1-0, Borja Domingo (min.2); 1-1, Diego Díaz (min.22). ÁRBITRO: El colegiado amonestó a Borja Domingo por parte del Badajoz y a Peral por parte del Extremadura.

La presentación del Badajoz ante su afición se cerró con un empate a uno ante el Extremadura. El cuadro blanquinegro no pudo pasar del empate en su sexto encuentro de preparación, a pesar de gozar de varias ocasiones ante un Extremadura que también mostró una gran versión.

Borja Domingo inauguró el marcador en el minuto 2 de partido con un soberbio gol desde el centro del campo que sorprendió a Cristian Rodríguez. Veinte minutos después, Diego Díaz consolidaba la mejoría del Extremadura haciendo el empate con un potente disparo desde dentro del área.

El partido no pudo comenzar de mejor manera para el Badajoz. Solo dos minutos habían transcurrido cuando Borja Domingo se inventó un auténtico golazo tras ver adelantado al portero rival. El delantero valenciano sorprendió al cancerbero y anotó el primer gol del encuentro.

El gol blanquinegro desestabilizó el plan inicial del Extremadura. El potente arranque de los de Juan Marrero durante los primeros quince minutos privó al cuadro almendralejense de hacerse con el balón y asentarse en campo rival.

El paso de los minutos supuso la mejora del Extremadura. Los hombres de Cisqui consiguieron encontrar en situaciones favorables a sus jugadores exteriores, especialmente a Barace en el costado diestro, y comenzaron a llegar con más frecuencia al área blanquinegra.

En el minuto 22, Diego Díaz empató el choque. Barace superó a Pedro Pata, apuró línea de fondo y centró al área pequeña. El balón rechazado cayó a los pies de Dieguito, que con un potente disparo lograba el 1-1.

Tras el gol, el encuentro entró en una fase de igualdad. Ambos equipos buscaban hacerse daño con sus armas. Mientras el Badajoz trataba de encontrar a Alegría para aprovechar la segunda jugada, los azulgranas combinaban en el centro para abrir a los costados.

La primera parte concluyó sin más cambios. Ambos tuvieron tramos de superioridad, con ocasiones, pero sin imponerse con claridad.

Mayor igualdad en la segunda mitad

Tras el descanso llegaron los primeros cambios. Marrero dio entrada a Fran Miranda y Pavón, mientras que Cisqui introdujo a Callejón, Ángel Cano, Fran Rosales y Marco Manchón.

El desarrollo de la segunda mitad fue similar. El Badajoz inició con mayor presencia ofensiva, aunque sin ocasiones claras, y el Extremadura igualó fuerzas pero sin demasiado peligro.

El Badajoz reaccionó gracias a Bermúdez, que en el minuto 63 estrelló un disparo en la madera desde fuera del área, metiendo el miedo en el cuerpo a los azulgranas.

El ritmo decayó en la recta final, pero a falta de cuatro minutos los de Juan Marrero dispusieron de una doble ocasión: primero Pavón y después Jairo Bas obligaron a Cristian Rodríguez a emplearse a fondo para evitar el segundo tanto blanquinegro.

Finalmente, las tablas imperaron en el marcador. Badajoz y Extremadura igualaron a uno en el partido de presentación, con ocasiones y tramos de dominio repartidos, pero sin llegar a superarse con claridad.