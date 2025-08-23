Pasado y presente se entrelazan en las nuevas camisetas del Badajoz

Los 120 años del blanquinegro en Badajoz reciben un merecido homenaje en la primera equipación que vestirá la entidad pacense durante la temporada 2025/26. En el mismo acto en el que el club presentó a plantilla y cuerpo técnico ante su afición, también dio a conocer la ropa oficial que lucirá en el nuevo curso.

La primera camiseta, con las tradicionales franjas negras y blancas, rinde tributo a esa larga historia blanquinegra. Presenta un sutil degradado en las franjas negras y un cuello estilo polo que le otorga un aire más clásico. Fran Miranda fue el encargado de lucirla en el estadio, mientras que Rafa Pozo apareció como modelo en el spot difundido en redes sociales del club.

Fran Miranda sale del túnel de vestuarios del Nuevo Vivero con la primera equipación. / Josemi Parra Sevillano

La segunda equipación recupera el color burdeos utilizado hace dos temporadas, aunque en esta ocasión incorpora detalles azul cielo tanto en el cuello circular como en las mangas. Borja Domingo fue el encargado de mostrársela a la parroquia blanquinegra.

En cuanto a la tercera camiseta, esta es de color verde agua, también con cuello circular, aunque a diferencia de la anterior cuenta con dos botones que le aportan mayor sobriedad. El modelo elegido por el club para lucirla fue Bermúdez.

Respecto a los porteros, la primera indumentaria mantiene el mismo verde agua de la tercera camiseta, aunque con un cuello cruzado en pico en lugar de circular con botones. La alternativa se presenta en tono morado, con detalles de fondo que completan la propuesta.

Por su parte, el cuerpo técnico blanquinegro vestirá camisetas y polo de color verde caza que ya han podido verse durante los encuentros de pretemporada del equipo.

Inauguración de la nueva tienda

Una vez presentada la nueva indumentaria del Badajoz para la presente temporada, el siguiente paso en el itinerario blanquinegro fue la inauguración oficial de la tienda del club. El acto se convirtió en un nuevo punto de encuentro entre el club y su afición, que respondió con una gran acogida a las flamantes equipaciones.

Aficionados del Badajoz se agolpan en la tienda para adquirir las nuevas camisetas. / Josemi Parra Sevillano

Desde los primeros minutos se registró un constante trasiego de seguidores blanquinegros, muchos de los cuales no quisieron desaprovechar la ocasión para adquirir las camisetas recién presentadas y llevarse así el primer recuerdo tangible de la temporada 2025/26.