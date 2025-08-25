Juan Marrero: «Estoy contento con el trabajo del equipo y con su actitud»

El Badajoz cerró con empate su partido de presentación en el Nuevo Vivero ante el Extremadura, sexto compromiso de una pretemporada marcada por la carga física y la búsqueda de buenas sensaciones antes del inicio liguero. Tras el encuentro, el técnico blanquinegro, Juan Marrero, ofreció sus impresiones, satisfecho por la actitud del equipo pero consciente de la exigencia del duelo.

Marrero aseguró que el equipo «ha terminado cansado, muy cansado», recordando que la semana había sido muy dura con dos partidos y mucho trabajo acumulado. El técnico valenciano explicó que el choque había sido «muy exigente frente a un rival de superior categoría con buen trato de balón», pero se mostró contento con el trabajo del grupo, su actitud y el hecho de no haber tenido lesiones, aunque sí algunas sobrecargas.

El técnico detalló que el equipo había comenzado jugando con un 4-4-2 porque necesitaban ayuda extra a la hora de presionar. «Alegría estaba bastante fatigado porque lleva acumulado mucho trabajo y hemos notado esa ayuda a nivel defensivo. En la segunda parte hemos rectificado usando otro tipo de jugadores», expresó.

Marrero también incidió en su exigencia diaria con la plantilla. «A los jugadores les pido que ganen duelos, generen situaciones ofensivas y que no concedan atrás», aseguró el preparador blanquinegro antes de alabar la actuación de Lobato y Adri Escudero en el eje de la zaga.

En cuanto a los cambios, reconoció que el de Alegría fue forzado por el cansancio, pero también estratégico, al querer ubicar a Barba más cerca del área rival, a quien definió como «un jugador con gran trato de balón». En el caso de Barrena, se trató de una decisión para aportar frescura y gestionar los minutos.

Marrero admitió que la ausencia de Iturraspe y Jesús Sánchez pesa, y por eso esperaron a la segunda mitad para dar entrada a los canteranos, a quienes destacó por su «buen rendimiento y el gran trabajo semanal».

Jorge Barba: «Vamos a llegar muy bien al inicio de liga»

Tras el partido también tomó la palabra Jorge Barba, uno de los protagonistas de la tarde, que se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo. El jugador afirmó que querían «seguir cogiendo minutos y buenas sensaciones» y que lo habían conseguido en un encuentro que calificó de «bastante intenso», destacando la satisfacción del vestuario con el trabajo realizado.

Barba explicó que en el tramo final del choque se le había subido el gemelo, aunque aclaró que se debía a la sobrecarga de entrenamientos. «No es nada grave. Descansaré unos días y todo bien», señaló con tranquilidad.

Jorge Barba controla el esférico durante el encuentro ante el Extremadura. / Josemi Parra Sevillano

Más allá de la anécdota física, el centrocampista aseguró ver al equipo «bastante bien». «Estamos asimilando los conceptos del míster y mejorando día a día. Vamos a llegar muy bien al inicio de liga», manifestó.

Por último, Barba valoró de forma positiva el desarrollo de la pretemporada. «En cada partido estamos aumentando la carga de minutos y eso nos permite alcanzar poco a poco el mejor nivel físico, que es lo más importante de la pretemporada», concluyó el malagueño.