Puebla de la Calzada: Penúltima parada en la pretemporada blanquinegra

La pretemporada del Badajoz se acerca a su final. A falta de una semana y media para el inicio liguero, dos son los compromisos que restan a los blanquinegros para finiquitar su preparación. El primero de ellos tendrá lugar este miércoles en el Municipal de Puebla de la Calzada a las 20.30.

Los hombres de Juan Marrero llegan al partido después de haber empatado a uno ante el Extremadura el pasado sábado. La cita, además de servir para dar a conocer las equipaciones oficiales de la presente campaña y de presentar a plantilla y cuerpo técnico, fue una gran prueba para comprobar el nivel que va adquiriendo el plantel pacense.

El resultado lo iba a inaugurar Borja Domingo en el segundo minuto del encuentro. El ariete valenciano sorprendía a todos los presentes con un soberbio tiro desde el centro del campo que se colaba en la meta de Cristian Rodríguez para poner en ventaja al Badajoz.

Veinte minutos después, Diego Díaz igualaría la contienda tras aprovecharse de una jugada de Barace por el costado diestro. El potente atacante del Extremadura volvía a hacer diana ante los blanquinegros y ponía las tablas en un choque en el que el resultado no iba a moverse más.

La imagen mostrada por los de Marrero estuvo a la altura de las circunstancias. A pesar de que el Extremadura fue ligeramente superior durante la primera mitad, el Badajoz consiguió recomponerse en la segunda parte y gozó de ocasiones claras para haberse podido llevar la victoria.

Tras el encuentro, Marrero valoró positivamente la actuación de los suyos, destacando el trabajo de Lobato y Adri Escudero en el eje de la zaga blanquinegra.

Quien no continuará vistiendo la elástica del Badajoz es David Grande. La entidad pacense confirmó su salida este lunes y abre hueco en su plantilla para realizar una incorporación sénior antes de que cierre el mercado de fichajes.

Solidez en los resultados veraniegos de la Puebla

Por su parte, la EF Puebla de la Calzada no conoce la derrota en pretemporada. El conjunto poblanchino ha disputado cinco choques, imponiéndose en tres y empatando los dos restantes.

Su último compromiso concluyó con empate a cero en su visita a Valdelacalzada, pero previamente había logrado vencer al Talavera (0-3), al Juvenil División de Honor del Badajoz (2-0) y al Extremadura (1-0).

Jugadores con experiencia en la categoría como Álex Murillo, el portero Sebas Gil, Asensio o Juanan Álvarez han llegado al conjunto azulillo durante el presente mercado para aportar un salto de calidad a la plantilla.