El Badajoz sufre una doble derrota en su último amistoso

Punto final a la pretemporada del Badajoz. El cuadro blanquinegro disputó este sábado su último compromiso de preparación antes del debut liguero que tendrá lugar el próximo domingo y sufrió una doble derrota en el triangular correspondiente al Trofeo Virgen Coronada.

Los hombres de Juan Marrero se midieron en primer lugar al Extremadura en un encuentro de solo 45 minutos en el que cayeron por 1-0. Posteriormente, el Villafranca logró imponerse a los pacenses por 2-1 y acabó llevándose el trofeo.

En el primero de los dos encuentros, Marrero decidió formar con un once que bien podría ser el que el técnico valenciano use en el primer encuentro de liga. Tienza formó en portería, custodiado en la línea defensiva por Calles y Pata en los laterales junto a Adri Escudero y Lobato en el eje de la zaga. La línea del centro del campo estuvo formada por Barrena y Bermúdez como extremos y Fran Miranda y Gus Quezada en la sala de máquinas, mientras que la dupla ofensiva la formaron Barba y Antonio Pavón.

Aunque Bermúdez avisó en los primeros instantes del partido con un disparo que detuvo de manera meritoria Robador, el Extremadura iba a golpear primero en el minuto 10. Dieguito colgaba un centro que se iba cerrando y que tocaba en un zaguero blanquinegro antes de introducirse en la portería de Tienza.

El Badajoz trató de empatar la contienda con acciones de Barrena y Barba, pero las paradas de Robador evitaron el empate. Pasada la media hora de juego, el Extremadura dio un paso al frente y se instaló en campo rival, generando acciones peligrosas que estuvieron cerca de convertirse en el segundo gol del partido. Finalmente, el marcador no iba a moverse más y el conjunto azulgrana se llevaría la victoria, tanto en el partido como en la posterior tanda de penaltis para evitar posibles empates.

Cambios en el once en el segundo encuentro

De cara al segundo enfrentamiento, Marrero introdujo cambios en el once. Alonso, Álex Galán, Pelu, Pablo Rodríguez y Jairo Bas salieron de la partida en detrimento de Tienza, Calles, Pata, Barba y Pavón.

El choque comenzó muy igualado, con ocasiones para ambos equipos, hasta que en el minuto 18 Pelu anotaba un gol olímpico que ponía en ventaja al Badajoz.

La alegría iba a durarle poco a los pacenses. Solo diez minutos después, el Villafranca lograba el empate y ponía nuevamente las tablas en el electrónico. Pudo aumentar su ventaja el cuadro local con un penalti, pero el lanzamiento iba a marcharse desviado.

A pesar de ello, Juanma iba a conseguir poner el 2-1 en el minuto 32 para decantar la balanza en favor del Villafranca, que también lograría imponerse en la tanda de penaltis para acabar llevándose una nueva edición del Trofeo Virgen Coronada.

De este modo, el Badajoz cierra su pretemporada con balance positivo a pesar de la doble derrota y afronta ya el debut liguero, que tendrá lugar el próximo domingo a las 17.00 en el Nuevo Vivero ante el Azuaga.