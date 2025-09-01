Aprobado con tareas pendientes para el Badajoz antes del debut

El Badajoz afronta ya la semana decisiva previa al inicio liguero tras completar una pretemporada exigente que ha servido para poner a prueba al equipo en diferentes escenarios. A lo largo de estas semanas se han podido apreciar las primeras pinceladas de lo que Juan Marrero pretende exigir a sus futbolistas durante la campaña, tanto en el plano competitivo como en la intensidad de su propuesta.

En total, los blanquinegros han disputado nueve encuentros de preparación, aunque conviene matizar que el último compromiso se dividió en dos partidos de 45 minutos cada uno dentro del triangular del Trofeo Virgen Coronada. El balance final deja cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, unos números que, pese a ser positivos en líneas generales, también reflejan que todavía existen aspectos por afinar y detalles que necesitan corrección antes de afrontar la competición oficial.

Poco más de una semana después de comenzar los entrenamientos, el Badajoz afrontaba su primer compromiso ante el Cacereño. Los hombres de Juan Marrero dejaron una gran primera mitad, pero demostraron estar algo verdes aún en ambas áreas. La efectividad del cuadro dirigido por Julio Cobos y la calidad de algunos de sus futbolistas fue suficiente para imponerse por 0-2.

Solo tres días después, el cuadro pacense se desplazaba hasta Villanueva de la Serena para medirse al Villanovense. El paso de los entrenamientos comenzó a notarse en el plantel blanquinegro, que gracias a un gol de Antonio Pavón logró sumar su primera victoria del verano.

A pesar de la victoria, Marrero insistía en sus declaraciones post partido en que el equipo debería mejorar su efectividad de cara a puerta. Quedó en evidencia en el siguiente partido, cuando Calamonte y Badajoz no pudieron romper la igualada inicial y empataron a cero en un encuentro muy igualado.

La pólvora se iría secando según avanzaban los encuentros. La visita al Pueblonuevo fue prueba de ello. Un doblete de Bermúdez daba la victoria al Badajoz, aunque el volumen de ocasiones generadas fue mayor al reflejado por el resultado. El 0-2 iba a repetirse en Quintana de la Serena, aunque en esta ocasión el goleador iba a ser Pavón. A pesar de la victoria, el Badajoz recibió demasiadas llegadas por parte de un equipo una categoría por debajo.

La mejora más evidente iba a demostrarse en el encuentro ante el Extremadura. El Badajoz tuvo tramos de dominio sobre un equipo de Segunda Federación, sirvió para ver el estreno goleador de Borja Domingo y para comprobar que la cantera está a disposición de Marrero, hecho que se iba a refrendar en Puebla de la Calzada. En el municipio poblanchino, el Badajoz se desató y venció por 0-6 con tres goles de jugadores del filial.

El último duelo, que iba a ser doble, dejó un sabor de boca amargo al caer ante Extremadura (0-1) y Villafranca (1-2). A pesar de ello, el cuadro pacense ha dejado buenas sensaciones en su pretemporada y buscará iniciar con el pie derecho la liga en su encuentro ante el Azuaga del próximo domingo.