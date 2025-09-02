El Badajoz salda sus deudas pendientes con jugadores y podrá inscribir a los fichajes

Los fichajes y renovados blanquinegros estarán a disposición de Juan Marrero para el debut liguero de este domingo y podrán ser inscritos en la Federación Extremeña de Fútbol con total normalidad. Este lunes 1 de septiembre, el Badajoz ha satisfecho las deudas con jugadores que AFE reclamaba en sus comisiones mixtas y podrá contar con todos sus efectivos de cara al choque ante el Azuaga.

A principios del pasado mes de julio, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) publicaba una lista de varios equipos que debían regularizar impagos reconocidos por sus comisiones mixtas durante la temporada 2024/25.

En esa lista de clubes estaba el nombre del Badajoz. Una sanción FIFA equivalente a 5.000 euros por los derechos formativos de Santiago Müller y una deuda de unos 4.500 euros con Ander Montori impedían que la entidad pacense pudiera inscribir a los fichajes efectuados en este mercado veraniego.

Al conocerse este problema, la propiedad del Badajoz deslizó que continuarían con su planificación establecida y que cumplirían los compromisos de pago cuando fuera correspondiente. Este lunes, el club ha saldado las mencionadas deudas como recoge AFE en la última actualización de sus comisiones mixtas.

De este modo, Pedro Pata, Adri Escudero, Iturraspe, Pablo Rodríguez, Barrena y Álex Galán, fichajes efectuados durante este verano por el club, podrán ser inscritos sin inconvenientes. Tampoco habrá problemas con Alegría y Bermúdez, renovados durante el mes de julio.