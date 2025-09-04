El Badajoz inicia su camino hacia el ascenso ante un hueso

El camino del Badajoz en dirección a Segunda Federación comienza este domingo. El equipo que dirige Juan Marrero inaugura su temporada en el Nuevo Vivero a las 17.00 recibiendo al Azuaga, un equipo con el que ya libró batallas muy intensas durante la pasada campaña.

Los pacenses llegan al choque tras haber completado una pretemporada en la que el equipo ha ido mejorando su versión según avanzaban los partidos. Tras caer en su debut ante el Cacereño por 0-2 a pesar de haber mostrado una primera media hora muy seria, el cuadro blanquinegro consiguió estrenar su casillero de victorias venciendo a domicilio al Villanovense.

Aunque el empate a cero en Calamonte evidenció falta de mordiente en la parcela ofensiva, las victorias por 0-2 en Pueblonuevo y Quintana de la Serena sirvieron para demostrar que los hombres de ataque blanquinegros tienen pólvora.

El partido de presentación ante el Extremadura, además de para presentar en sociedad a plantilla y cuerpo técnico, sirvió para dejar en claro que el equipo puede competir con garantías ante equipos que le superan en plantilla.

Tras el empate frente a los azulgranas, el Badajoz visitaría Puebla de la Calzada y sellaría su séptimo amistoso de la pretemporada con una goleada por 0-6 en la que tuvieron relevancia los jugadores de la cantera.

La nota negativa fue el triangular correspondiente al Trofeo Virgen Coronada. El Badajoz cayó ante Extremadura (0-1) y Villafranca (2-1) en dos partidos de 45 minutos cada uno y puso punto final a su preparación con cierto sabor agridulce. A pesar de ello, los blanquinegros han mostrado solidez, poso competitivo y que Juan Marrero es el líder del proyecto.

La última novedad que se ha podido conocer en referencia a la entidad pacense es que podrá inscribir a sus seis fichajes tras abonar una serie deudas pendientes que mantenían sus derechos federativos embargados. De este modo y si el físico les respeta, Barrena, Adri Escudero, Álex Galán, Pedro Pata, Iturraspe y Pablo Rodríguez estarán a disposición de Marrero el próximo domingo.

Delante, un siempre competitivo Azuaga

La primera parada del Badajoz no será nada sencilla. El Azuaga, segundo clasificado durante la pasada temporada, ha afianzado algunos de sus puntales más relevantes dentro del bloque, entre los que se encuentra el técnico José Miguel Ramos, y ha incorporado durante el mercado a jugadores con mucha experiencia en la categoría y perfiles más jóvenes procedentes de categorías superiores.

En su pretemporada, los rojiblancos han mostrado la solidez que les caracteriza y solo han sufrido una derrota en los siete encuentros disputados, destacando el bagaje goleador del delantero camerunés Mano Tata, incorporado en el mercado veraniego y convertido en uno de los principales peligros de los de la Campiña Sur.