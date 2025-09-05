«Como el objetivo es ser campeones no nos queda otra que ganar»

Juan Marrero se sentó en rueda de prensa por primera vez esta temporada para hacer un repaso a la situación de su equipo antes del inicio liguero. El Badajoz recibe este domingo a las 17.00 al Azuaga en el Nuevo Vivero y el técnico valenciano quiso transmitir tranquilidad y confianza a la afición, al tiempo que repasó los detalles de la pretemporada, la plantilla y los objetivos para una temporada que promete ser exigente.

El entrenador comenzó valorando el estado físico de sus jugadores y afirmó que «hemos recuperado a tres o cuatro jugadores que tenían molestias físicas. Hoy, Iturraspe se ha resentido de las suyas pero el resto están disponibles». Marrero destacó además la intensidad de las sesiones de preparación y la actitud del grupo, al subrayar que «han sido bastantes sesiones de mucha intensidad. Hemos tenido algunas bajas durante la pretemporada pero estoy muy contento con la actitud y la predisposición de la plantilla».

Plantilla cerrada

En cuanto al mercado de fichajes, el técnico se mostró satisfecho con el plantel disponible y destacó la labor de los jugadores del División de Honor. Declaró que está «contento» con lo que tiene y que «todos tienen la posibilidad de jugar». «Tenemos a ocho chicos del juvenil con dinámica del primer equipo. Trabajamos día a día con ellos para que sumen si llega la ocasión», aseguró.

Además, el preparador blanquinegro añadió que «la situación del club permitía hacer fichajes, pero estoy contento con los 18 jugadores que tenemos en plantilla. La División de Honor tiene un nivel parejo al de Tercera y estoy seguro de que si tenemos que usar a los chicos del juvenil darán un nivel óptimo. Es importante que los 18 jugadores que tenemos no sean descartes y que haya competencia».

La pretemporada, reconoció Marrero, dejó sensaciones positivas pese a las lesiones que marcaron algunas sesiones. Expresó que «las notas de la pretemporada no sirven de nada. Las buenas son en mayo. Creo que hemos tenido demasiadas lesiones pero la nota que le ponga al equipo es alta en cuanto a actitud». También valoró el compromiso del grupo, y subrayó que «todos han ido al 100% y eso es lo más importante. La pretemporada ha sido buena en cuanto a resultados pero eso no sirve de nada cuando empieza la competición. El domingo comienza lo importante y nuestro objetivo es ganar partidos».

Azuaga, un rival de altos vuelos

El entrenador no quiso dejar de lado al Azuaga y reconoció la dificultad del encuentro. Aseguró que «llevan cuatro o cinco años haciendo grandes números en la categoría» y tuvo palabras positivas para José Miguel Ramos, técnico rojiblanco. «Durante este mercado han fichado muy bien, pero jugamos en nuestro campo. Como el objetivo es ser campeones no nos queda otra que ganar», sentenció Marrero.

Sobre la posible alineación, el entrenador comentó que las decisiones se tomarán en función del rendimiento de cada jugador, afirmando que «van a jugar los que mejor estén». Reconoció que cuenta en su plantilla con jugadores de un nivel muy alto y que lo que tiene que hacer como técnico es «poner a los que mejor rindan cada semana». Precisó además la disponibilidad de jugadores clave para el domingo, confirmando que Jesús Sánchez, (al que reconoció que ve como central), Borja Domingo y Alegría estarán disponibles.

Finalmente, Marrero se centró en la exigencia de la categoría y en el objetivo del club para esta temporada. Subrayó que «es una liga difícil» y que existen proyectos interesantes como Don Benito, Azuaga, Llerenense o Diocesano. No obstante, el técnico manifestó que su única preocupación es el Badajoz y finalizó su intervención expresando que «tenemos que invertir un año de nuestra vida en conseguir el objetivo, que no es otro que ser campeones y conseguir el ascenso».