Javier Peña: «En estos momentos, el Badajoz no podría competir mañana»

El Badajoz aún no ha iniciado su participación en la temporada 2025/26 y ya acumula un nuevo episodio bochornoso que se suma a su reciente y oscuro historial. En la mañana de este sábado, Javier Peña, director general del club, compareció ante los medios para anunciar que el Badajoz-Azuaga del domingo corre serio riesgo de no disputarse, ya que no se han podido tramitar las inscripciones de la plantilla blanquinegra.

En palabras del propio Peña, el pasado lunes el club saldó sus deudas con Ander Montori y con Juan Antonio Macarro, exentrenador del Juvenil A al que se le adeudaban varias nóminas. Una vez resuelto este escollo, el martes la Federación Extremeña de Fútbol trasladó que, pese a haber cumplido con esos pagos, la FIFA mantenía bloqueadas las inscripciones.

Ese mismo martes, el Badajoz se pone manos a la obra para tratar de solucionar el inconveniente, establece contacto con FIFA y el máximo organismo futbolístico notifica una serie de documentos a enviar (según la entidad, DNI compulsado del representante del club, escrituras, tarjeta de identificador fiscal, acta de titularidad, certificado de titularidad bancaria, acta de junta general, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria).

Según Peña, tras mandar todos los documentos «nos topamos con un muro». La FIFA confirmó que se encontraban en proceso de revisión de la documentación, pero hasta ahora no han ofrecido ninguna respuesta concreta al club pacense.

Este viernes, ante el silencio del organismo, el Badajoz solicitó medidas cautelares que, en el momento de la comparecencia, todavía no habían sido atendidas. «En estos momentos, el Badajoz no podría competir mañana», afirmó Peña al ser preguntado sobre el partido ante el Azuaga. Si el bloqueo se mantiene, el club deberá acudir igualmente al estadio, aunque el encuentro no se jugaría. En tal caso, el árbitro reflejaría la incomparecencia y el Badajoz perdería el partido por 0-3, además de sufrir una sanción de tres puntos en la clasificación.

¿Deuda o auditoria?

Durante su intervención, Peña insistió en que lo que reclama FIFA no es una deuda económica, sino una auditoría vinculada a procesos de control burocrático. El director general defendió que se trata de un problema estrictamente administrativo.

No obstante, conviene recordar que a principios de junio la FIFA mantenía al Badajoz en su lista de clubes sancionados sin poder inscribir jugadores hasta saldar deudas pendientes. Según ha podido saber este medio, en lugar de abonar directamente la cantidad reclamada, el club optó por presentar un aval.

Sea como fuere, lo único cierto a estas horas es que, salvo un giro de última hora, el Badajoz-Azuaga de mañana no podrá disputarse. Según reveló Peña, en la mañana de este sábado la noticia fue trasladada a Juan Marrero, y fue el propio técnico quien se encargó de comunicar la delicada situación a sus jugadores.