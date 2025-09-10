El Badajoz insiste en que el problema con FIFA es burocrático y no económico

Los días pasan, el partido ante el Santa Amalia se acerca y el bloqueo por parte de FIFA a las fichas de los jugadores del Badajoz continúa. En esta rocambolesca historia que tiene a la entidad pacense al borde del precipicio hay un nuevo capítulo sobre el intercambio de documentos entre club y organismo.

Según ha podido saber este medio, el Badajoz continúa defendiendo su postura sobre que FIFA no ha requerido ninguna cantidad económica en sus peticiones al cuadro blanquinegro. Lo que sí ha demandado el ente que preside Gianni Infantino, en dos días consecutivos, han sido una serie de documentos que el club ha ido facilitando a la mayor brevedad posible.

Tras la no celebración del encuentro ante el Azuaga, el lunes 8 de septiembre FIFA solicita al Badajoz que la Real Federación Española de Fútbol confirme por escrito que el club se encuentra imposibilitado para inscribir y tramitar altas, además de certificar que el club pacense no dispone de un número mínimo de jugadores, según la normativa vigente, para disputar los próximos partidos oficiales.

Ese mismo día, FIFA también reclama los correos cruzados con su Clearing House (entidad encargada de centralizar, verificar y distribuir de manera transparente los pagos relacionados con transferencias internacionales de futbolistas, en especial compensaciones por formación y solidaridad) y el certificado del club donde consten los jugadores dados de alta.

Después de que el Badajoz facilitara todos esos documentos el mismo lunes, el martes FIFA vuelve a solicitar nuevos requerimientos. En esta ocasión, el organismo reclama al club el certificado del Registro Mercantil, organigrama del club, los DNI de los titulares reales del grupo propietario del Badajoz y las cuentas anuales del ejercicio 2024. Este último documento, explican desde el club, en circunstancias normales tiene como plazo de formulación el 30 de septiembre y de aprobación el 31 de diciembre.

Con el nuevo paquete de documentación enviado el mismo martes, el miércoles por el momento avanza sin novedades. Desde el club esperan conocer nueva información según avancen las horas, pero aseguran estar atravesando «días duros y de impotencia» ante una situación que tiene en jaque el futuro próximo del Badajoz.