El Badajoz recibe luz verde de la FIFA y jugará en Santa Amalia

Punto de partido salvado en el Nuevo Vivero. Tras cuatro días de incertidumbre, el Badajoz ha recibido luz verde por parte de FIFA y ya ha registrado las fichas de sus futbolistas en la Federación Extremeña de Fútbol, lo que significa que el cuadro blanquinegro disputará el partido que lo enfrenta al Santa Amalia el próximo domingo.

A última hora de la mañana de este jueves, la noticia comenzó a circular con rapidez. FIFA, tras recabar toda la documentación solicitada al club durante esta semana, sacaba al Badajoz de su lista de clubes bloqueados, permitiendo a la entidad pacense desarrollar su actividad con normalidad.

Desde que se conociera el pasado domingo que el encuentro ante el Azuaga no iba a disputarse, la incertidumbre sobre la situación del club ha ido aumentando según pasaban las horas. La entidad pacense ha ido facilitando a FIFA todos los documentos requeridos, pero los días pasaban y no se tenían nuevas noticias.

En la mañana de este jueves, el club ha tratado de obtener la cautelarísima por mediación de la justicia ordinaria, que ha denegado la petición. Posteriormente, se ha conocido que la situación ya estaba solventada, al menos de manera momentánea.

Y es que el club, en el comunicado donde anuncia la noticia, recalca que «la medida tiene carácter provisional hasta la finalización del expediente en curso, por lo que el club seguirá cumpliendo con los trámites y exigencias marcados por los organismos competentes».

En la misiva que la FIFA remite al club y a la que ha podido tener acceso este medio, se detalla que la prohibición de inscribir jugadores ha sido levantada provisionalmente, que dicha prohibición podrá ser restablecida en cualquier momento si no se supera correctamente una evaluación posterior del FIFA Clearing House y que la multa continúa siendo exigible por parte del máximo organismo futbolístico internacional.

De este modo, el Badajoz se mantendrá evaluado por la FIFA durante la presente temporada. En caso de que se detecte alguna anomalía, el bloqueo de las inscripciones volvería a estar vigente. El club tiene 30 días desde la notificación obtenida para abonar la cantidad reclamada.

Sanción de más 200.000 euros

Según ha podido saber este medio a través de los criterios sancionadores de FIFA, la cantidad que se le demanda al Badajoz superaría los 200.000 euros. En el artículo 17.7 de la normativa del FIFA Clearing House se detalla que, si un club no supera la Primera Evaluación de Cumplimiento, se le impondrá un recargo del 2,5% de las recompensas de formación calculadas.

El Badajoz fue sancionado a pagar más de 5.000 euros por los derechos formativos de Santiago Müller, por lo que la cuantía total ascendería a un importe superior a los 200.000 euros.

Con todo, el Badajoz ha logrado salvar una situación que lo tenía más fuera que dentro de Tercera Federación y podrá competir este domingo en Santa Amalia. Sin embargo, el margen de error es ya inexistente. Si la entidad no supera los controles de la FIFA o no abona las cantidades requeridas en tiempo y forma, el bloqueo de inscripciones volvería a activarse, lo que derivaría en una nueva incomparecencia y, con ello, en un descenso administrativo que arrastraría casi con total seguridad a la desaparición del club.