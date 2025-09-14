El drama del Badajoz continúa

Debacle en Santa Amalia. El Badajoz, en la segunda jornada de liga, volvió a sufrir una derrota, esta vez sobre el césped, tras caer 1-0 en feudo verdiblanco. Un tanto de Joselu en el minuto 89 decantaba la balanza en favor de los locales y enterraba aún más a los pacenses, que se ubican como colistas de la tabla con -3 puntos.

En su debut en la categoría con una semana de retraso, Juan Marrero decidió formar en Santa Amalia con Tienza en la portería, Calles, Jesús Sánchez, Lobato y Pata en la línea defensiva, Gus Quezada y Fran Miranda en la sala de máquinas, Barrena y Bermúdez en los costados y Borja Domingo y Alegría en la punta de ataque. Adri Escudero, por molestias en la espalda, causó baja.

El cuadro blanquinegro inició el choque presionando cerca del área rival para obligar al Santa Amalia a rifar el balón. Una vez recuperada la posesión, los pacenses se apoyaban en Alegría y Domingo para descargar a los costados y buscar el centro al área.

A pesar de que en el inicio el Badajoz fue superior, la ocasión más clara del tramo inicial del encuentro fue para el Santa Amalia. Sergio Tienza se veía obligado a dejar una meritoria parada tras un saque de banda que los amalienses metían al corazón del área pequeña.

La ocasión espoleó a los locales, que con el paso de los minutos fueron adelantando su bloque, imponiéndose en los duelos y teniendo más presencia cerca del área de un Badajoz que pasó gran parte del primer tiempo sin acercarse a la meta de Julián Ramírez.

El impulso del Santa Amalia se fue diluyendo cuando el primer tiempo llegaba a su final. Aunque el Badajoz no mejoró en exceso, sí se apreció como el equipo de Marrero tuvo más llegadas a la portería rival sin que ninguna de ellas entrañara excesivo peligro.

Segunda mitad sin mordiente

La segunda mitad comenzó con cambio en las filas blanquinegras. Gus Quezada dejó su sitio a Jorge Barba, que pasó a formar doble pivote con Fran Miranda.

El primer acercamiento del segundo tiempo iba a llegar por el lado verdiblanco. Meño colgaba un córner desde el perfil diestro y encontraba la cabeza de Basit, cuyo remate se marchaba muy cerca del palo derecho de la meta de Tienza.

La igualdad iba a ser la tónica habitual durante el primer tramo de la segunda parte. Ambos equipos buscaban hacerse fuerte con envíos en largo y segundas jugadas, pero la falta de continuidad y las imprecisiones evitaban ocasiones claras.

En vistas de la incomodidad mostrada por el Badajoz, el Santa Amalia se fue a por el partido sin complejos. Los locales comenzaron a generar peligro con asiduidad, pero Sergio Tienza dejó dos intervenciones soberbias que mantuvieron el empate a cero en el electrónico.

Borja Domingo tuvo la más clara de los pacenses en la recta final, tras un centro de Bermúdez, pero un defensor del Santa Amalia evitó el gol.

La debacle blanquinegra llegó en el minuto 89. Canito lanzaba un disparo desde la frontal, Tienza no lograba detenerlo y Joselu cazaba el rechace para hacer el 1-0.

Finalmente, el árbitro decretó el final del encuentro confirmando la segunda derrota del Badajoz en el campeonato, la primera tras completar los 90 minutos. La próxima semana, el cuadro pacense se medirá en el Nuevo Vivero al Don Benito.