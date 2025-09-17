Al Badajoz se le siguen atragantando las salidas

Toda la afición blanquinegra es consciente de los innumerables problemas institucionales que acechan a la entidad pacense, pero dentro del campo las cosas tampoco van demasiado bien.

En su estreno en la categoría (con una jornada de retraso) el Badajoz visitó el Municipal de Santa Amalia, donde acabó cayendo por 2-0, confirmando de este modo los problemas que el cuadro pacense arrastra lejos del Nuevo Vivero. Hay que remontarse a la temporada 2022/23, con el club aún en Primera Federación, para localizar la última victoria como visitante en el primer choque a domicilio de la temporada. Aquella tarde, el Badajoz se impuso a la Cultural Leonesa en el Reino de León gracias a un tanto de Santiago Müller en los instantes finales del choque. Tras aquella victoria, derrota en la primera salida en la 2023/24 (1-0 ante el Atlético Paso) y empate a cero ante el Diocesano en la 2024/25.

Los problemas lejos del Nuevo Vivero no son solo cosa de la primera jornada a domicilio. Durante la pasada campaña, el Badajoz solo logró seis victorias en 18 choques como visitante, incluyendo el fatídico partido en Llerena que eliminó cualquier intento de ascenso.

Los datos empeoran en la 2023/24, con el club en Segunda Federación, cuando el Badajoz solo consiguió tres victorias en 17 partidos fuera de casa. Las mismas logró en la 2022/23, aunque disputó 19 encuentros como visitante.

Por resumir, de los últimos 54 partidos a domicilio, el Badajoz solo ha sumado 12 victorias, un balance muy negativo que refleja cómo el equipo y sus diferentes entrenadores han gestionado los encuentros fuera del Nuevo Vivero.

Si el objetivo sigue siendo el ascenso directo, Juan Marrero debe revertir cuanto antes una dinámica que lastra al club desde hace varias temporadas.