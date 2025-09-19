El juicio que pide 26 años de cárcel a Joaquín Parra, visto para sentencia

La Operación Drake, por la que se acusa a quince procesados de presuntamente defraudar a Hacienda 154 millones de euros en el IVA de los carburantes y en la que se encuentra implicado Joaquín Parra, ha quedado vista para sentencia tras su paso por la Audiencia Nacional.

Este jueves se celebró la última vista, y el que fuera presidente del Badajoz se enfrenta a 26 años de cárcel y a más de 10 millones de euros de multa por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Meses antes de su desembarco en el club pacense, en 2019, Parra fue detenido por la UCO por primera vez, acusado de formar parte de la causa que hoy lo devuelve al banquillo. La segunda detención tuvo lugar en 2021 y quedó más grabada en la memoria colectiva debido a la notoriedad que había adquirido como presidente de la entidad blanquinegra.

La Fiscalía sostiene que el grupo evitaba abonar el IVA correspondiente mediante depósitos fiscales que les permitían retrasar el pago de impuestos hasta que el consumidor efectuara la compra.

En concreto, a Parra se le reclaman 18 años de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública en 2018 y 2019, a los que podrían añadirse otros tres por blanqueo de capitales y cinco más por pertenencia a organización criminal.