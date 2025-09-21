El Badajoz encadena un nuevo bochorno y continúa en negativo

El casillero de puntos del Badajoz continúa en negativo. El cuadro pacense sufrió una nueva derrota, la tercera en lo que va de campeonato y la segunda tras disputar los 90 minutos, y continúa con su caída libre en la quinta categoría del fútbol nacional. Un gol de Asier en el primer minuto de juego decantó la balanza en favor de un Don Benito que falló un penalti y dispuso de varias acciones para haber aumentado aún más su ventaja.

En su estreno liguero en el Nuevo Vivero, Juan Marrero introdujo cambios en el once con respecto al equipo que cayó 1-0 en Santa Amalia. El técnico valenciano decidió modificar el sistema, pasando de su habitual 4-4-2 al 4-2-3-1. Tienza se mantuvo en puerta, pero Adri Escudero regresó al equipo titular tras superar las molestias en la espalda que le impidieron jugar en la segunda jornada. Junto al central dombenitense, Lobato en el eje de la zaga, Pedro Pata en el costado zurdo y David Calles en el diestro.

En detrimento de Fran Miranda, Jorge Barba compuso el doble pivote junto a Gus Quezada. Bermúdez ocupó la mediapunta, Barrena la banda izquierda, Pavón la derecha y Borja Domingo se situó como referencia ofensiva.

Inicio pésimo

El partido comenzó de la peor manera posible para los intereses blanquinegros. Corría el primer minuto de juego cuando Asier se aprovechaba de la pasividad de la zaga pacense para hacer el primer tanto del choque después de anticiparse a los centrales del Badajoz con un cabezazo que sorprendía a Tienza.

Pudo ser peor el arranque para los hombres de Juan Marrero. Antes de llegar al minuto 5, un nuevo desajuste defensivo dejaba a Cuéllar encarando a Tienza desde la línea de tres cuartos. El atacante del Don Benito regateaba al meta pacense que le hacía penalti. Higor Rocha iba a ser el encargado de transformar la pena máxima, pero una soberbia estirada de Tienza evitaba el segundo gol calabazón.

Una vez superado el susto inicial, el Badajoz se apoyó en Bermúdez para trasladar el cuero cerca de la meta del Don Benito. El habilidoso futbolista blanquinegro lideró cada transición que efectuaba el equipo de Marrero, aunque no conseguían traducirlo en ocasiones reales de peligro.

El que sí conseguía asustar era el Don Benito, que transmitía sensación de peligro cada vez que lograba robar en el círculo central e iniciaba el ataque hacia la meta de Tienza. De no ser por el meta pacense, la ventaja habría sido mayor para los visitantes antes del descanso.

La primera mitad iba a acabar con una nueva ocasión para el Don Benito. Asier llegaba a línea de fondo por la banda derecha y ponía un centro raso que Higor Rocha mandaba por encima del larguero a pocos metros de la línea de gol. Escasos minutos después, el colegiado mandaba el choque a la caseta, acompañado de una sonora pitada del público del Nuevo Vivero hacia los suyos.

La segunda mitad comenzó con cambios en el Badajoz. Marrero dejaba en el banquillo a Pavón y a Lobato y daba entrada a Alegría y Jesús Sánchez, deshaciendo el 4-2-3-1 y regresando al 4-4-2.

Aunque no excesivamente, la imagen del Badajoz mejoró durante la segunda parte. Con Borja Domingo como protagonista, el cuadro pacense dispuso de dos ocasiones que, entre César Llera y el larguero, no terminaron de convertirse en el empate.

Los minutos pasaban, el Badajoz dominaba la posesión pero el Don Benito no pasaba apuros. Barrena se consagró como el blanquinegro más activo durante los segundos 45 minutos del partido, gracias a sus conducciones que eliminaban líneas de presión, pero a la hora de encontrar a compañeros en situaciones favorables el peligro se diluía.

A pesar de que el conjunto pacense no dejó de intentarlo, con más fe que fútbol, sus acciones no trasladaban sensación de peligro en el área del Don Benito. El conjunto calabazón no pasó apuros, consiguió mantener su ventaja y se acabó llevando los tres puntos del Nuevo Vivero, dejando a los blanquinegros con la casilla de puntos en negativo.