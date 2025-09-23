Juan Marrero: «He visto a un Badajoz con corazón y alma, pero poco acertado»

El Badajoz sigue sin levantar cabeza en el arranque liguero. La derrota por 0-1 ante el Don Benito en el Nuevo Vivero, tercera consecutiva tras la incomparecencia en Azuaga y el tropiezo en Santa Amalia, ha dejado al conjunto de Juan Marrero en una situación delicada y con su casillero de puntos en negativo. El técnico valenciano analizó el choque con autocrítica, apuntando a los errores defensivos de la primera mitad y a la falta de acierto en los metros finales, aunque también quiso poner en valor la reacción del grupo tras el descanso y la intensidad mostrada hasta el pitido final.

Marrero fue contundente en su balance del choque y reconoció que «con la primera parte que hemos hecho es muy difícil sacar partidos. Esos errores defensivos inexplicables no entran dentro del guion». Aun así, subrayó que en la segunda mitad vio «a un Badajoz con corazón y alma, pero poco acertado», convencido de que el camino pasa por «mantener esa versión del segundo tiempo y, sobre todo, estar más acertados».

El entrenador explicó que en el descanso incidió en la necesidad de mejorar atrás. «He incidido en la contundencia defensiva, que es lo primero para poder ganar un partido. No podemos admitir tantas situaciones en contra ni cometer tantos errores en un juego tan directo», señaló, recordando que «era factible darle la vuelta al marcador con un esfuerzo colectivo».

Sobre las decisiones técnicas, aclaró que apenas movió el banquillo porque «el partido en la segunda parte estaba para no hacer cambios». Confió en la dupla Borja Domingo–Alegría, convencido de que podía ofrecer más opciones ofensivas. También habló del esquema de inicio, un 4-2-3-1 que no dio el resultado esperado. «No ha sido problema del esquema, la derrota ha sido cuestión de errores de bulto donde no importa un esquema. Si cometes esos errores el fútbol no te perdona», apuntó.

Marrero tampoco quiso poner excusas respecto al césped del Nuevo Vivero, aunque reconoció que «el campo está como está». Sí incidió en que el terreno de juego «debe ser un arma nuestra como se ha visto en el segundo tiempo, siempre y cuando no cometamos los errores que hemos cometido en la primera parte».

En cuanto al ánimo de la plantilla, admitió que «cuando se pierde el ánimo siempre es bajo», pero recordó que «quedan 31 partidos y estoy seguro de que vamos a darle la vuelta». El técnico aseguró confiar plenamente en sus jugadores y recalcó que «el acierto llegará, y cuando llegue sumaremos de tres en tres».