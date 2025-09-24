Fran Miranda: «Hay que hacer autocrítica y crecer a partir de ella»

El arranque de temporada no ha sido el esperado para el Badajoz. Tras la incomparecencia en Azuaga por el bloqueo de fichas de la FIFA y las dos derrotas posteriores frente a Santa Amalia y Don Benito, el equipo blanquinegro atraviesa un momento delicado tanto en lo deportivo como en lo institucional. En medio de ese escenario, el capitán del conjunto pacense ha hecho balance de las últimas semanas y ha reconocido que el vestuario «está fastidiado» y que se respira un ambiente extraño marcado por la incertidumbre. Sin embargo, también lanza un mensaje de confianza al subrayar que «si alguien puede sacar esta situación adelante somos nosotros» y que la clave pasa por dar un paso al frente desde la autocrítica y el trabajo colectivo.

El inicio liguero del equipo, tras la no disputa del encuentro ante el Azuaga y las dos derrotas consecutivas, está siendo muy deficiente. ¿En qué estado se encuentra el vestuario?

El equipo está fastidiado, es normal. Hay un ambiente un poco raro, no solo en el vestuario sino en todo lo que envuelve al club, y todo lo que pasó en la primera jornada parece habernos afectado un poco. Había mucha ilusión y fue un mazazo. Nos ha repercutido bastante porque han aparecido dudas y estamos en esa fase en la que llevamos dos derrotas en dos partidos. Está siendo un poco duro, por eso tenemos que unirnos. Hay que levantar la cabeza porque si alguien puede sacar esta situación adelante somos nosotros, estoy convencido. Pero ya no valen las palabras.

Cuéntenos cómo vivió el equipo la primera jornada de liga y todo lo que la rodeó.

El viernes previo al partido ante el Azuaga nos dicen que existía la posibilidad de que no se jugase. El sábado todo seguía igual y llegamos al domingo sin saber si íbamos a jugar o no. Cada uno preparó el partido del mismo modo que cualquier otro, pero esa mañana ya intuimos que no se iba a jugar porque no había noticias de la FIFA. Ya en el estadio, el míster llegó al vestuario y dijo que había que leer un comunicado si todos estábamos de acuerdo. Todos lo estuvimos. Quisimos hacer fuerza y dar visibilidad a una situación para poder obtener respuestas ante esa ausencia de varios días de la FIFA. Nosotros queremos que este escudo salga adelante e hicimos lo que creímos que era mejor para todos.

¿Cómo se prepara un partido sin saber si se va a jugar o no?

El lunes y el miércoles entrenamos muy bien, pero el jueves hubo muchas dudas. Ese mismo día nos pidieron nuevos documentos y psicológicamente fue muy duro. Es cierto que una hora después de acabar el entrenamiento todo se solucionó, pero fue complicado. Aun así, no son excusas. Llevamos dos partidos de liga, somos el Badajoz y tenemos una plantilla lo suficientemente buena como para que este tipo de situaciones no nos afecten. Si nos afectan es que a lo mejor no valemos para este club.

¿Qué parte de culpa tuvo todo lo ocurrido durante la semana en la derrota en Santa Amalia?

Creo que cuando empieza el partido se acaban los problemas. Personalmente, he jugado partidos el mismo día en el que ha fallecido un familiar y cuando entras al campo todo se olvida. Cuando pita el árbitro este tipo de cosas no deben afectar. Hay que dar un paso adelante porque no estamos haciendo las cosas bien y estamos en una situación que no le gusta a nadie.

Después llegaría el Don Benito y tampoco se apreció una mejoría.

Teníamos mucha confianza en hacer las cosas bien. Se trabajó bien durante la semana pero no estuvimos a la altura. La primera parte fue mala y de no ser por Tienza igual nos hubiésemos llevado cuatro goles al descanso. La preparación fue buena, pero llegas al partido y el rival también juega. Debemos tener mucha humildad y no mirar los primeros puestos. Hay que hacer autocrítica y crecer a partir de ahí.

¿Cree que situaciones como la de la primera jornada de liga afectan más a un vestuario joven como lo es el del Badajoz?

En mi opinión, eso es algo individual y depende del carácter de cada uno. Es cierto que son chicos jóvenes, viven mucho lo que es este club y jugar aquí para ellos es muy importante. Empezar con dudas, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel institucional, genera un ambiente perjudicial. Este es un club muy grande y todo lo que sucede tiene mucha repercusión. También creo que cuanto antes se aprenda a llevar esa presión mucho mejor, porque si no quizá no valgan para jugar al fútbol. Hay que dar un paso adelante. A todos nos llegan cosas, pero debemos saber gestionarlas. Sé que no es fácil porque somos personas y duele. Hay familias que dependen de lo que suceda en el club. Estamos en un momento en el que, ante la adversidad, deben ver una oportunidad para crecer.

¿Qué versión del Badajoz espera encontrarse el domingo en Villafranca?

Vamos a ir a muerte. Hay que revertir la situación y vamos a dar un paso adelante para hacerlo lo mejor posible. Al menos de momento, confío en mi equipo.