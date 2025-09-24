La sanción de puntos al Badajoz ya es oficial

Lo que era un secreto a voces es ya una realidad. La Federación Extremeña de Fútbol ha hecho efectiva la sanción de tres puntos al Badajoz por su incomparecencia en el partido ante el Azuaga correspondiente a la primera jornada de liga a causa del bloqueo que FIFA realizó a las fichas de los futbolistas blanquinegros.

En la tarde de este miércoles, el máximo organismo futbolístico regional recogió en su web la deducción de puntos a la entidad blanquinegra. Tras la sanción, el Badajoz se sitúa como colista del Grupo XIV de Tercera Federación con -3 puntos tras tres jornadas disputadas.

Una vez que se ha hecho efectiva la sanción, la Federación ha procedido a comunicárselo de manera directa al club para que, si lo estiman oportuno, presente las alegaciones correspondientes al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Bloqueo de FIFA a las fichas de los jugadores

Cabe recordar que la sanción se produce debido a que FIFA bloqueó las inscripciones de los jugadores del Badajoz por una deuda correspondiente a los derechos formativos de Santiago Müller, cuantificada en más de 200.000 euros.

En la semana previa al debut, el club abonó otras dos deudas pendientes (a Ander Montori y a Juan Macarro) para tramitar las altas federativas y poder inscribir a sus jugadores antes del choque ante el Azuaga. Una vez completado el pago, la propia Federación Extremeña avisó al club de la problemática existente.

Tras una semana repleta de incertidumbre, en la que el club estuvo mandando a FIFA la documentación exigida para poder desbloquear la situación, el jueves 11 de septiembre se recibe la luz verde por parte del organismo internacional para poder jugar en Santa Amalia.

A pesar de salvar el punto de partido, el Badajoz aún no sabe lo que es ganar (ni marcar) en lo que va de temporada. A la incomparecencia ante el Azuaga se sumaron las derrotas en Santa Amalia y en casa ante el Don Benito, dejando al club pacense como último clasificado.