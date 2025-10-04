El Badajoz vuelve a sonreír

El Badajoz parece estar de vuelta. El cuadro blanquinegro se impuso al Diocesano por 3-1 en la quinta jornada del campeonato tras completar una gran actuación, especialmente en la segunda mitad, que aleja el mal inicio que atravesó el equipo y que sirve para ir recortando poco a poco la distancia perdida.

Un soberbio Alegría, que anotó el primer gol y dejó acciones de muchísimos kilates, encarriló el encuentro al filo de la primera mitad. Fran Miranda en el 49’ y Borja Domingo en el 60’ terminaron de cerrar un resultado que maquillaría Koke para el Diocesano en el minuto 62.

Marrero repitió el mismo once que venció al Villafranca el pasado domingo. Borja Domingo, que era duda por molestias en el pubis, entró finalmente en el once. Barba, por su parte, iba a esperar su oportunidad desde el banquillo.

El partido comenzó con ambos equipos tanteándose. Aunque el Badajoz comenzó teniendo mayor presencia en campo rival, el Diocesano lograba desplegarse en ataque cada vez que robaba el esférico en la divisoria de los dos campos.

Con el paso de los minutos, el partido se fue trabando. Ninguno de los dos equipos lograba encadenar tramos largos de posesión, el juego comenzó a ralentizarse y las ocasiones escasearon.

Cuando el descanso empezaba a acercarse, el Badajoz iba a verse obligado a realizar una sustitución. Barrena se echaba al suelo al notar molestias musculares y Jorge Barba tenía que sustituir al ex del Diocesano, que estaba siendo uno de los jugadores más destacados del plantel blanquinegro.

Escasos minutos llevaba el malagueño sobre el terreno de juego cuando el conjunto pacense iba a adelantarse en el marcador. Alegría mandaba al fondo de las mallas un centro desde la derecha y consagraba su gran momento anotando el 1-0.

Segunda parte de jerarquía blanquinegra

La segunda mitad iba a comenzar del mejor modo posible para los intereses del Badajoz. En el minuto 49, Fran Miranda hacía el segundo gol del partido con ayuda de un zaguero del Diocesano tras golpear desde la frontal un balón que quedaba muerto.

Solo dos minutos después, Borja Domingo tuvo el tercer gol del choque. El ariete valenciano descolgaba con clase un balón bombeado de Bermúdez a la espalda de la defensa y trataba de superar a Delra con un balón picado. El meta del Diocesano se hacía grande y desbarataba la ocasión pacense.

No iba a fallar Domingo en la siguiente ocasión que tuvo. El delantero recibía un gran pase filtrado de Gus Quezada y convertía el tercer tanto del Badajoz tras batir a Delra en el segundo intento del que dispuso.

El Diocesano iba a contrarrestar el tercer gol blanquinegro al instante. Nada más sacar desde el centro del campo, el conjunto cacereño forzaba el error de Sergio Tienza, que tratando de despejar impactaba el cuero en Jesús Sánchez y lo dejaba muerto para que Koke hiciera el 3-1 sin oposición.

A pesar del tanto en contra, el Badajoz controló el partido a la perfección y no pasó apuros en ningún momento. En el minuto 82, Marrero iba a hacer debutar a Abubakar, que sustituyó a un Álex Alegría que se llevó la merecida ovación del Nuevo Vivero.

Sin más noticias sobre el césped del Nuevo Vivero, el colegiado decretaba el final del encuentro y confirmaba una nueva victoria del Badajoz. El cuadro pacense volvió a mostrar una gran versión y brindó a su afición los tres primeros puntos de la campaña como local.

La próxima semana, el equipo que dirige Juan Marrero se desplazará hasta Navalmoral de la Mata en el que será el primero de los cuatro encuentros que disputará lejos de su feudo, con el objetivo de prolongar el buen momento de forma que atraviesa.