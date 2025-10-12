El Badajoz vuelve a las andadas

Ficha técnica: 1- MORALO CP: Navajas; Isma Nedoui (Eze, min80), Liam, Juanjo Rubio, Perdi, Robinho, Javi González (Goodluck, min.75), Junior, Moha (Charles, min.75), Fran Adeva, Omar. 0 - CD BADAJOZ: Tienza; Calles, Adri Escudero, Lobato, Jesús Sánchez, Pata, Fran Miranda (Aboubakar, min.70), Gus Quezada, Bermúdez, Alegría, Pablo Rodríguez (Barba, min.46). GOLES: 1-0, Fran Adeva (min.1). ÁRBITRO: Julián González Ruiz (extremeño). Amonestó a los locales Javi González, Liam, Isma Nedoui y Juanjo Rubio, y al visitante Adri Escudero. INCIDENCIAS: En torno a 2.000 personas en el Municipal Óliver Torres.

Las salidas continúan siendo la asignatura pendiente del Badajoz. Los hombres de Juan Marrero perdieron 1-0 en su encuentro ante el Moralo después de que Fran Adeva rompiera la igualada inicial en el primer minuto de partido. Los pacenses se vieron superados en la primera mitad y, aunque mejoraron en la segunda parte, no consiguieron igualar el resultado.

Condicionado por las bajas, Marrero tuvo que introducir novedades en el once inicial. Lobato ocupó el lateral izquierdo, pasando Pata a situarse como medio en la misma banda. Al lesionado Borja Domingo lo sustituyó Pablo Rodríguez, que formó dupla ofensiva con Álex Alegría.

El partido no pudo comenzar de peor modo para el Badajoz. En el primer minuto de partido, Isma Nedoui superaba a David Calles y colgaba un centro al área que Fran Adeva, de cabeza, transformaba en el primer gol del partido. Los hombres de Juan Marrero no entraron al encuentro con la intensidad adecuada y se ponían por debajo en el marcador a las primeras de cambio.

Tuvo el empate Alegría en la primera acción peligrosa del Badajoz en el encuentro. Pata encontraba al delantero placentino en el área pequeña, que se topaba con Navajas tras un remate franco a escasos metros de la línea de gol.

El Badajoz no dejó de mostrar sensación de fragilidad defensiva durante el primer tiempo. Cada vez que el Moralo conseguía superar la primera línea de presión y juntaba varios pases consecutivos, el peligro comenzaba a sentirse sobre la portería de Tienza.

A pesar de ello, el cuadro pacense mejoraba cada vez que encontraba a Bermúdez cerca de la frontal del área. El futbolista abandonaba la banda para situarse a la espalda de los centrocampistas del Moralo y generaba situaciones favorables que no terminaban de convertirse en ocasiones.

La primera mitad iba a acabar como comenzó, con el Moralo pisando área blanquinegra. El conjunto cacereño reclamó una pena máxima de Adri Escudero sobre Moha después de que el zaguero derribara al extremo, pero el árbitro no consideró punible la acción.

Reacción sin premio en la segunda parte

Tras el paso por vestuarios, Marrero decidió mover el banquillo. Barba sustituyó a Pablo Rodríguez y se colocó unos metros por detrás de Alegría. El malagueño inició muy activo, buscando la espalda del doble pivote del Moralo y asociándose con Bermúdez para generar superioridades.

El ajuste táctico mejoró al Badajoz, que logró instalarse en campo rival, pero no terminó de imprimir la mordiente ofensiva necesaria para generar ocasiones de peligro. Una vez que el conjunto blanquinegro llegaba a la frontal del área, desplazaba el cuero a los costados, donde intentó demasiados centros laterales buscando a Alegría sin demasiado éxito.

El Moralo, por su parte, gestionó con astucia los tiempos del choque. Los de Dani Pino retrasaron el bloque varios metros y defendieron su área con solvencia, tratando de encontrar a través del balón largo un contragolpe que sentenciara el partido.

La ocasión más clara de los pacenses estuvo en las botas de Aboubakar, que sustituyó a Fran Miranda para aportar mayor mordiente ofensiva. El delantero ghanés recibió un balón raso de Bermúdez en el punto de penalti, pero su disparo se topó con la zaga morala.

El Badajoz acabó el partido cerca del área rival, pero sin ocasiones de peso que justificaran un posible empate. Los centros laterales continuaron siendo el recurso más usado por los de Marrero, pero ninguno inquietó a Navajas.

Finalmente, el colegiado decretó el final del choque y certificó una nueva derrota del Badajoz. Los blanquinegros corrigieron una pobre primera mitad, pero no les dio en los segundos 45 minutos para sacar, al menos, un punto del Municipal Óliver Torres. Los pacenses cierran la sexta jornada del campeonato situados en la decimoséptima posición de la tabla, con tres puntos, y visitarán el Emilio Macarro de Montijo en la siguiente fecha.