Marrero: «El partido ha estado marcado por nuestra falta de contundencia»

El Badajoz volvió a tropezar en su visita a Navalmoral de la Mata, donde cayó por 1-0 ante el Moralo en un encuentro que recordó a los peores momentos de inicio de temporada. Tras el pitido final, Juan Marrero analizó la derrota de su equipo y reconoció que el choque estuvo condicionado por la fragilidad mostrada en los primeros compases. «La valoración es negativa porque hemos perdido», admitió el preparador valenciano, quien destacó que el encuentro «ha estado marcado por nuestra falta de contundencia y el acierto del rival».

El técnico blanquinegro subrayó que sus jugadores «lo han intentado y han corrido mucho», aunque insistió en que al equipo le faltó efectividad en los metros finales. Marrero señaló que «necesitamos que salga el talento en el último pase, en el centro y en el remate», y añadió que el Badajoz «tuvo ocasiones claras» para igualar el marcador, pero no logró concretarlas.

Sobre el gol encajado en el primer minuto, el entrenador reconoció que «hizo daño», pero recalcó que el equipo tuvo «situaciones para empatar» y que el camino pasa por insistir en esa faceta. «El acierto llegará», expresó, recordando que en los últimos encuentros el Badajoz había mostrado una versión más fiable en ataque.

Preguntado por la falta de solidez defensiva, Marrero no escondió su preocupación. «A cualquier entrenador le inquieta que le generen ocasiones, sobre todo con juego directo», explicó. Sin embargo, se mostró confiado en que esa debilidad «se corregirá con trabajo». En su opinión, el problema no se limita al aspecto defensivo, ya que «también hay que incidir en el tema ofensivo porque hemos tenido muchas situaciones para marcar».

En cuanto al desarrollo del encuentro, Marrero consideró que el Moralo fue más eficaz en los momentos clave. «Es un equipo con mucha velocidad y capacidad para hacer gol. En la segunda parte apenas tuvieron llegadas, pero no supimos aprovechar nuestras oportunidades», apuntó.

Pese a la derrota, el técnico quiso lanzar un mensaje de calma. «No he visto falta de intensidad. La primera jugada ha sido determinante, pero el equipo compitió hasta el final», defendió. Marrero insistió en que el camino del Badajoz pasa por seguir trabajando y encontrar «mayor eficacia en las dos áreas».

Con esta derrota, el conjunto blanquinegro vuelve a mirar hacia abajo en la clasificación, a la espera de reencontrarse con la victoria en Montijo en su próximo compromiso liguero.