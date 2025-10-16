Montijo, punto de inflexión o paso atrás para el Badajoz

El Badajoz buscará reencontrarse consigo mismo este domingo. El equipo que dirige Juan Marrero afronta un nuevo duelo liguero, esta vez en casa del Montijo (Emilio Macarro, 12.00) con la necesidad imperiosa de reencontrarse con la victoria tras el traspié sufrido durante la pasada jornada en Navalmoral de la Mata.

El cuadro pacense llegaba a su choque ante el Moralo tras haber encadenado dos victorias consecutivas (0-2 ante el Villafranca y 3-1 contra el Diocesano), con la sensación de que sumar una tercera serviría para alejar un pésimo arranque liguero. Cierto es que las ausencias no acompañaban a los de Marrero, que no pudo contar con Borja Domingo, Barrena o Pavón, entre otros, pero se esperaba una imagen similar a la de los anteriores encuentros.

Nada más lejos de la realidad. En la primera acción del choque, el Moralo demostraba mayor tensión competitiva y anotaba el primer y único gol del partido. A pesar de que los blanquinegros fueron mejorando en el encuentro, sus prestaciones ofensivas quedaron opacadas y su estrategia fue previsible durante los casi 100 minutos que duró el enfrentamiento.

Una vez concluyó la contienda, Marrero reconoció que faltó calidad en el último pase, en el centro y en la definición, pero se mostró optimista ante la falta de contundencia de los suyos, expresando que está convencido de que la acabarían encontrando.

Lo cierto es que el margen empieza a reducirse con cada jornada en la que el Badajoz no puntúa. Tras la disputa de las primeras seis jornadas, los blanquinegros ocupan la decimoséptima plaza de la tabla con tres puntos, los mismos que el Pueblonuevo, colista del grupo.

Por si fuera poco, al Badajoz aún le quedan tres encuentros seguidos fuera de casa. El primero de ellos será ante un Montijo situado como sexto clasificado, que afronta el partido tras acumular dos victorias seguidas ante Jerez y Pueblonuevo y que no conoce la derrota en el Emilio Macarro.

A la espera de saber si el Badajoz recupera efectivos, Montijo se ha convertido o en un punto de inflexión o en un paso atrás en las aspiraciones blanquinegras.