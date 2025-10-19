El Badajoz toma oxígeno en el Emilio Macarro

Ficha técnica: 1 - UD MONTIJO: Juka; Edu Reyes (Banao, min.46), Matías Peña, Abu, De Luis (Leo Bolo, min.77), Junior, Martín Gómez, Fobi, Bakary (Ale Elena, min.73), Alberto Sánchez, Peralta. 2 - CD BADAJOZ: Tienza; Calles, Lobato, Jesús Sánchez, Pata, Barba (Álex Galán, min.82), Fran Miranda, Gus Quezada (Adri Escudero, min.29), Bermúdez, Alegría, Abubakar (Pablo Rodríguez, min.60). GOLES: 0-1, Barba (min.45); 1-1, Alberto Sánchez (min.50); 1-2, Pata (min.73); ÁRBITRO: Sergio Alba Ramiro (extremeño). Amonestó al local Junior y a los visitantes Pablo Rodríguez y Alegría. INCIDENCIAS: Entorno a 1.500 espectadores en el Estadio Municipal Emilio Macarro.

El Badajoz sumó su tercera victoria de la temporada tras imponerse por 1-2 al Montijo en un partido irregular, decidido por un gol de Pedro Pata en una acción confusa y con más oficio que brillo. A pesar del triunfo, el conjunto de Juan Marrero volvió a evidenciar problemas de continuidad en el juego, pero logró sacar adelante un encuentro clave para recuperar confianza antes de su próximo desplazamiento a Pueblonuevo. Antes del gol de Pata, Jorge Barba dejó un soberbio tanto de falta directa.

En su regreso a Montijo, Juan Marrero volvió a su idea base, situó a Pedro Pata en el lateral izquierdo, a Lobato en el eje de la zaga en detrimento de Escudero y a Jorge Barba, a pesar de sus molestias, en el costado derecho.

Otra de las novedades estuvo en la punta de ataque. Karim Abubakar estrenó titularidad y entró en el once por Pablo Rodríguez, que iba a esperar su oportunidad en el banquillo.

El choque comenzó con el Montijo empujando al Badajoz hacia su portería a través del juego directo. Gracias a los duelos ganados por Alberto Sánchez, el cuadro rojillo lograba aprovecharse de las segundas jugadas para amenazar la portería de Sergio Tienza.

Pasado el primer cuarto de hora, las fuerzas empezaron a igualarse. Aunque el Badajoz no terminaba de sentirse cómodo en el partido, el arreón inicial de los montijanos se fue diluyendo y los de Marrero fueron creciendo en el encuentro.

El Badajoz iba a sufrir un nuevo contratiempo en forma de lesión. Antes de llegar a la media hora de partido, Gus Quezada se marchaba lesionado tras notar una molestia en los isquiotibiales y dejaba su hueco a Adri Escudero, que iba a pasar a formar pareja de centrales con Lobato, desplazando a Jesús Sánchez al doble pivote.

Iba a aprovecharse Alberto Sánchez del poco rodaje de Escudero en el encuentro. El ex del Pueblonuevo iba a gozar de la acción más clara de la primera mitad después de superar al central blanquinegro y conectar un potente disparo al primer palo que Tienza repelía a córner.

Golazo de Barba antes del descanso

El gol iba a llegar antes que el juego para el Badajoz. Al filo del descanso, Jorge Barba anotaba un auténtico golazo de falta directa que superaba a la barrera y se colaba por la escuadra derecha de la meta que defendía Juka. Los hombres de Juan Marrero se ponían por delante en el electrónico en un momento clave de partido.

La segunda parte comenzó del peor modo posible para los intereses pacenses. Alberto Sánchez se aprovechaba de un error en la marca para hacer el empate a la salida de un córner. El ariete rojillo sumaba un nuevo tanto a su cuenta particular y ponía las tablas en el marcador.

El gol en contra no sentó nada bien al Badajoz, que volvió a mostrarse plano y previsible. Los ataques de los blanquinegros se basaban en buscar en largo a Alegría y esperar a que este se impusiera en el duelo para aprovechar la segunda jugada, lo que facilitaba el desempeño defensivo del Montijo.

Como sucedió en la primera mitad, el Badajoz iba a encontrar el gol antes que las buenas sensaciones sobre el césped del Emilio Macarro. La situación del 1-2 fue surrealista. El Badajoz atacaba por el costado izquierdo cuando desde la grada un aficionado emitió un sonido similar al del silbato del árbitro, lo que provocó que los futbolistas del Montijo se quedaran parados. Pata aprovechó la situación para colgar el balón al área, pero su envío se envenenó y acabó colándose en la portería rival.

Pudo sentenciar el Badajoz en el descuento. Alegría lograba imponerse en un balón aéreo y cedía a Pablo Rodríguez, que se plantaba solo ante Juka y definía de manera defectuosa sin que el balón tomara dirección a portería.

El choque iba a morir en el área del Badajoz. El Montijo apretó en los instantes finales y llegó a provocar un córner en el último minuto al que subió Juka. Aunque el lanzamiento encontró rematador, el cuero se marchó desviado y el partido llegó a su final.

Finalmente, el Badajoz consiguió sumar su tercera victoria de la temporada en un partido en el que el equipo volvió a mostrar una versión pobre pero que sirvió esta vez para asegurar los tres puntos. El cuadro blanquinegro afrontará durante la próxima jornada su tercer encuentro consecutivo a domicilio, esta vez en el Antonio Amaya de Pueblonuevo.