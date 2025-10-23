El Badajoz busca seguir escalando en Pueblonuevo

El Badajoz afronta este sábado su tercer encuentro consecutivo como visitante. El cuadro pacense se mide a las 17.30 al Pueblonuevo en el Antonio Amaya con el objetivo de prolongar las buenas sensaciones obtenidas en Montijo ante el colista del grupo.

El equipo que dirige Juan Marrero logró tres puntos de mérito en un siempre complicado Emilio Macarro. A pesar de que el partido estuvo muy trabado desde el inicio y de que el Montijo no renunció en ningún momento al ataque, un soberbio gol de Jorge Barba de falta directa al filo del descanso puso a los blanquinegros en ventaja.

La segunda parte arrancaría con el empate del Montijo por mediación de Alberto Sánchez, pichichi del grupo, pero un gol de Pedro Pata en el minuto 71 decantaría la balanza en favor de los pacenses, que dejaban atrás la derrota sufrida en Navalmoral para hacerse con tres puntos que les permiten seguir escalando puestos en la tabla clasificatoria.

El objetivo no será otro este sábado. Pese a que el Pueblonuevo solo cuenta con tres puntos en su haber en este inicio liguero, desde el vestuario blanquinegro se desliza que hay que respetar a todos los rivales para evitar que surjan las sorpresas.

Lo que por el momento es una incógnita es el estado de la enfermería blanquinegra. Gus Quezada tuvo que ser sustituido en el primer tiempo del choque ante el Montijo con lo que parecía una lesión muscular, por lo que su presencia en el Antonio Amaya parece descartada. Por otro lado está Borja Domingo, que se perdió su segundo partido seguido durante la pasada jornada. Aunque se vistió de corto y peloteó en el descanso con el resto de suplentes, el delantero valenciano transmitía claros síntomas de no estar para disputar ningún minuto. Tampoco se espera que Barrena, Iturraspe y Pavón estén disponibles.

Las ausencias en la plantilla blanquinegra tratarán de ser aprovechadas por un Pueblonuevo que solo ha sumado la victoria en una ocasión. Los de las Vegas Bajas se impusieron en su estadio al Moralo en la quinta jornada y no han logrado sumar ningún punto en el resto de compromisos disputados.