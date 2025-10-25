El Badajoz se desata en Pueblonuevo

El Badajoz goleó y convenció en su visita a Pueblonuevo. El conjunto blanquinegro completó una sólida actuación en su visita al Antonio Amaya que le sirvió para imponerse por 0-3 y para mostrar una gran versión. El balón parado fue decisivo en el planteamiento de Juan Marrero y los goles de Lobato, Bermúdez y Fran Miranda fueron suficientes para sumar la segunda victoria consecutiva lejos del Nuevo Vivero.

La sobrepoblación en la enfermería blanquinegra volvió a condicionar el once inicial de Marrero. El técnico valenciano repitió la defensa que ganó en Montijo pero introdujo novedades en la línea de centrocampistas.

Álex Galán se estrenó como titular ocupando la banda derecha y desplazando a Jorge Barba al centro del campo, que formó dupla en la sala de máquinas con Fran Miranda. Bermúdez se situó en el costado zurdo y Alegría y Abubakar compusieron el ataque pacense.

La primera acción peligrosa se la anotó el Pueblonuevo. José Ángel botaba una falta lateral en el minuto 6 que pillaba desprevenido a Tienza y tocaba el palo antes de que Lobato la despejara a córner.

Como era de esperar, en la primera parte imperó más lo físico que lo futbolístico. El estado del césped del Antonio Amaya imposibilitaba acciones elaboradas y el juego aéreo fue el recurso más usado por ambos equipos.

Iba a reclamar un penalti el Badajoz al filo del descanso. Bermúdez colgaba un balón desde la izquierda buscando a Alegría y este veía su carrera cortada por un posible agarrón. El colegiado no consideró punible la acción a pesar de las protestas del banquillo blanquinegro.

El balón parado, clave en la victoria blanquinegra

Al igual que ocurrió en Montijo, los hombres de Juan Marrero se pondrían por delante cuando el primer tiempo se acercaba a su conclusión gracias al balón parado. En esta ocasión, Barba lanzaba un córner desde la izquierda que encontraba a Lobato en la frontal del área pequeña. El central cabeceaba a puerta y batía a Kimura, haciendo el primer gol del partido.

La segunda mitad comenzó del mejor modo posible para los intereses blanquinegros. David Calles ponía un balón a la espalda de la defensa que encontraba a Bermúdez dentro del área en posición favorable. El extremo se situaba delante de su par, que le empujaba y le hacía penalti. Bermúdez transformó la pena máxima, doblando la ventaja para el cuadro pacense.

A diferencia de otras ocasiones, el Badajoz supo gestionar los tiempos del partido. La escuadra blanquinegra logró minimizar al Pueblonuevo, evitando que el cuadro rojillo tuviera opciones de meterse en el partido.

Pasado el 70, Bermúdez estuvo cerca de poner el 0-3 en el luminoso. El atacante llegaba en segunda línea para aprovechar un pase atrás de Pablo Rodríguez pero su disparo era detenido por Kimura.

La sentencia del Badajoz iba a llegar, una vez más, a través del balón parado. Bermúdez sacaba un córner desde la izquierda que encontraba la cabeza de Fran Miranda. El centrocampista pacense se adelantaba a su par y hacía el 0-3 en el minuto 80.

Tuvo en su cabeza Pablo Rodríguez el cuarto gol. El ex del Calamonte remataba un centro lateral y se topaba con Kimura, que con una meritoria intervención evitaba un nuevo tanto blanquinegro.

Poco más de sí iba a dar el choque. Con el tiempo añadido cumplido, el colegiado dictaba el final de un encuentro en el que el Badajoz mostró una gran versión. Los blanquinegros entendieron a la perfección lo que requería el partido y con ventaja en el marcador gestionaron su ventaja para dejar la meta a cero.

La próxima semana, el conjunto pacense cerrará el tour de encuentros seguidos como visitante. En esta ocasión, la expedición blanquinegra se desplazará hasta Jerez de los Caballeros para medirse a la escuadra templaria.