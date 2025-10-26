Azuaga y Villafranca se suman a la pelea entre los de arriba

Azuaga y Villafranca se quedan a solo tres puntos de la cabeza después de que Don Benito, Jaraíz o Villanovense solo sumaran sendos empates en sus respectivos encuentros. También ganó el Badajoz, que recorta dos puntos a los equipos de arriba tras la disputa de la octava jornada.

Santa Amalia 1-Puebla 1

Reparto de puntos entre el Santa Amalia y el Puebla de la Calzada en el encuentro disputado el sábado en el municipal amaliense. Ambos equipos, situados en la mitad alta de la clasificación, no pasaron de las tablas tras un encuentro marcado por la igualdad. Se adelantaron los visitantes con de Juanan justo antes del descanso, pero los de Carlos Pizarro lograron poner el empate en el marcador nada más comenzar la segunda parte por mediación de Jhojan. El conjunto poblanchino se mantiene en la parte alta de la tabla con 12 puntos en su haber y el Santa Amalia en mitad de la clasificación con once.

Pueblonuevo 0-Badajoz 3

Solvente y trabajada victoria del Badajoz en su visita al colista Pueblonuevo. El equipo de Juan Marrero se impuso 0-3 con un gol en la primera mitad y dos en la segunda. Adelantó a los blanquinegros Lobato en la primera mitad justo antes del descanso, mientras que en la segunda parte anotaron Bermu, desde los once metros, y Fran Miranda en los compases finales del encuentro. El Badajoz, con nueve puntos, escala posiciones hasta la zona media de la clasificación.

Gévora 2-Jerez 2

Empate entre Gévora y Jerez en un interesante encuentro que al final acabó en tablas y que sitúa a ambos en la parte media de la clasificación. Por parte del Gévora anotaron Isma Perera y Bachuri y por parte del conjunto templario Espinar y Chema Chávez.

Azuaga 1-Calamonte 0

Tres puntos de oro para el Azuaga en su victoria por 1-0 ante el Calamonte, que continúa sin ganar en lo que va de liga. Un solitario gol de Piochi bastó al conjunto de la Campiña Sur para imponerse ante el equipo de Manuel Verdejo ‘Cubi’. Los azuagueños se meten en la pelea por la zona alta con doce puntos en su haber y el Calamonte sigue en descenso con solo cuatro puntos.

Moralo 1-Cabeza Buey 3

El Cabeza del Buey se impuso por un contundente 1-3 en su visita a Navalmoral de la Mata ante un Moralo que llegaba en buena forma pero que no pudo imponerse ante el cuadro caputbovense después de que los visitantes remontaran el 1-0 inicial. Para el Cabeza del Buey marcaron Javi Blanco, Gamboa y Villa, mientras que para el cuadro moralo lo hizo Robinho.

Don Benito 2-Jaraíz 2

Encuentro trepidante el que protagonizaron Don Benito y Jaraíz en el Vicente Sanz y que acabó con empate a dos. Empezó ganando el cuadro verato con un gol de Alfre nada más comenzar, pero empató al borde del descanso Higor Rocha para los locales. En la reanudación, anotó de nuevo Higor Rocha y el ex del Don Benito, Luismi Bueno, empató con un gol de falta directa de bella factura. El Don Benito tuvo ocasiones para haber ganado el encuentro. Ambos se mantienen en la parte más alta de la tabla con 17 puntos.

Diocesano 0-Villanovense 0

Sin goles acabó el encuentro disputado en Pinilla entre Diocesano y Villanovense. Los cacereños buscaron imponerse ante un cuadro serón que no gozó de excesivas ocasiones, por lo que al final el empate imperó en el marcador. El Villanovense sigue la estela de Don Benito y Jaraíz al frente con 17 puntos.

Montijo 2-Llerenense 0

El Montijo se impuso por un claro 2-0 ante el Llerenense en el Emilio Macarro gracias a los tantos de Alberto Sánchez nada más empezar y de Claudio Peralta en el tramo final del encuentro. El Montijo se coloca nel a parte alta con 13 puntos y el cuadro de Llerena se sitúa en la parte baja con solo siete.

Villafranca 1-Montehermoso 0

Un único tanto bastó para que el Villafranca sacara los tres puntos ante el Montehermoso en casa. Los de Javi Pérez volvieron a la senda de la victoria gracias a un gol de Ángel. El Villafranca sigue en la zona media con once puntos y el Montehermoso en descenso concuatro.