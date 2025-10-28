El balón parado ya es un factor decisivo para el Badajoz

Es una obviedad que en el fútbol actual el balón parado y las jugadas de estrategia son un factor determinante capaz de decidir partidos e incluso campeonatos. Según datos publicados por Sports Science, en el pasado Mundial de Qatar el 22,67% de los goles anotados (39 de 172) llegaron mediante lanzamientos de falta, saques de esquina o penaltis. No es un fenómeno exclusivo de los torneos de selecciones: durante la última temporada, entre el 26 y el 32% de los goles en las cinco grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia) se originaron a balón parado, con la Bundesliga a la cabeza (32,63%).

El balón parado no solo tiene peso en la élite, también resulta decisivo en competiciones mucho más modestas, donde la falta de calidad individual obliga a los técnicos a ser más imaginativos. Tercera Federación no es una excepción. En la quinta categoría del fútbol español, caracterizada por un juego más directo, las acciones a balón detenido adquieren un valor esencial.

El balón parado impulsa al Badajoz

Un buen ejemplo es la evolución reciente del Badajoz en esta faceta. En las seis primeras jornadas de liga, el conjunto blanquinegro sumó cinco goles, ninguno de ellos a balón parado. Todo cambió hace dos semanas en Montijo con el tanto de Jorge Barba de falta directa al filo del descanso, que actuó como desatascador para un equipo que encontraba el gol antes que el juego.

En la siguiente jornada, en su visita a Pueblonuevo, la pelota parada sería aún más decisiva. Los tres goles anotados en el Antonio Amaya por los hombres de Juan Marrero llegaron a balón detenido. El primero, tras un córner en el que Lobato se adelantó a su par para abrir el marcador. El segundo, obra de Bermúdez desde el punto de penalti, supuso la primera pena máxima transformada por el Badajoz en lo que va de temporada. El tercero, casi una réplica del inicial, nació también desde la esquina después de que Fran Miranda aprovechara un centro de Barba para sentenciar un encuentro ganado gracias a las jugadas de estrategia.

El propio Juan Marrero ha insistido repetidamente en la importancia de este recurso. Conocedor a fondo de la categoría, el técnico valenciano siempre ha subrayado que el balón parado es un factor determinante, especialmente para los equipos que aspiran a los puestos altos de la tabla.

Resulta llamativo que el Badajoz no estrenara su casillero de goles a balón parado hasta la sexta jornada. La calidad en el golpeo de futbolistas como Bermúdez, Barba o Lobato, unida a la potencia física y envergadura de jugadores como Borja Domingo, Alegría, Fran Miranda, Adri Escudero, Jesús Sánchez o el propio Lobato, convierten estas acciones en un auténtico filón para un Badajoz que empieza a mostrar síntomas de recuperación tras un inicio de temporada complejo.