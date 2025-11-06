El Badajoz guarda la maleta para recibir al Llerenense

El Nuevo Vivero se ha estado poniendo guapo durante cuatro semanas para recibir en el mejor estado posible al Badajoz tras su tour como visitante. La entidad pacense regresa a su feudo para medirse este domingo a las 19.00 al Llerenense y tratar de prolongar las buenas sensaciones mostradas durante los últimos tres encuentros.

Aunque Juan Marrero prefiere no denominarlo de ese modo, la derrota en Navalmoral de la Mata ante el Moralo supuso un pequeño punto de inflexión para la escuadra pacense. En el siguiente partido, el Badajoz encontró antes la victoria que el juego y logró sacar tres valiosos puntos del Emilio Macarro de Montijo.

Empujados por la inercia positiva que siempre suele otorgar una victoria de mérito, el Badajoz consiguió imponerse al Pueblonuevo y confirmó su mejoría gracias a la efectividad en el balón parado y a la gestión de los tiempos de partido.

En su último compromiso, los pacenses volvieron a mostrar una gran versión, quizá una de las mejores de la temporada como visitante, y dominaron al Jerez aunque no consiguieron obtener el premio del gol que decantara la balanza a su favor. Además, el regreso de Pavón y Borja Domingo (ambos disputaron más de media hora el pasado domingo) vacía una sobrecargada enfermería blanquinegra y hace recobrar el optimismo a la afición tras una etapa un tanto oscura.

Para hacer bueno el punto obtenido en tierras templarias la pasada jornada, el Badajoz tendrá que superar este domingo a un Llerenense que no ha comenzado la temporada como se esperaba.

Tras un verano muy movido, en el que se produjeron las bajas del director deportivo y del técnico, José María Cidoncha fue el elegido para capitanear la nave llerenense en una temporada que se presentaba ilusionante tras haber estado cerca en la pasada de lograr el ascenso a Segunda Federación.

Nada más lejos de la realidad. Tras la disputa de las nueve primeras jornadas, los de la Campiña Sur se sitúan en la decimocuarta posición de la tabla con diez puntos, a cinco de los puestos de descenso. Los de Llerena solo han podido sumar los tres puntos en tres ocasiones (ante Gévora, Santa Amalia y Pueblonuevo) y durante la pasada jornada rompieron una racha negativa de cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

Con todo, el Badajoz tratará de aprovecharse de las dudas de su rival para brindar tres puntos esenciales a su gente en su regreso al Nuevo Vivero.