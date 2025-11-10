Fútbol | Tercera Federación
Juan Marrero: «Si bajamos la intensidad somos vulnerables»
El técnico del Badajoz lamenta los 10 minutos de desconexión tras el 1-0, insiste en la falta de efectividad y considera que se escaparon dos puntos
Juan Marrero fue claro y autocrítico tras el empate frente al Llerenense en el regreso al Nuevo Vivero. El entrenador pacense no ocultó su frustración con determinados tramos del encuentro y con la gestión de la ventaja una vez que el equipo consiguió adelantarse. Para él, el choque dejó demasiada sensación de control improductivo. «Ha sido un partido en el que hemos tenido muchas, muchas situaciones para marcar y en el que el porcentaje de acierto ha sido bajísimo. Necesitamos tener más efectividad», reconoció.
El técnico destacó que el gol de Borja Domingo debía haber sido un punto de impulso, y no lo fue. «Después de marcar el 1-0 ha habido 10 minutos en los que hemos bajado la intensidad. Debemos darle valor al gol anotado, defenderlo y no bajar el ritmo, porque hemos concedido dos situaciones al Llerenense». Marrero incidió en que la falta de pegada ya se vio también en Jerez y volvió a repetirse ante los de la Campiña Sur. «El equipo ha trabajado bien, pero una vez más la efectividad en los últimos metros nos está generando obstáculos para sumar de tres»
En su lectura final, fue directo. «Creo que hemos perdido dos», dijo. Y añadió que no se puede normalizar esa desconexión, ya que «cuando el equipo baja la intensidad es vulnerable y así se ha demostrado».
Sobre la polémica arbitral, prefirió no ir más allá. «Supongo que no habrá visto penalti en algunas jugadas». Y respecto a los encargados de lanzar las penas máximas fue contundente. «Me da igual quién tire, siempre que lo marque», sentenció.
Por último, Marrero concluyó su comparecencia reflexionando sobre la posible falta de intensidad que en algunos tramos del partido pudo apreciarse. «No tengo nada que objetar al equipo en trabajo, pero quedaba mucho tiempo y no podemos bajar la intensidad. Nuestra obligación siempre es buscar el siguiente gol y no conceder facilidades a los rivales», finalizó el preparador blanquinegro.
La plantilla del Badajoz completó trabajos de recuperación el lunes y descansará este martes. El equipo volverá al trabajo el miércoles para preparar el partido ante el Cabeza del Buey del próximo domingo.
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz
- Juzgan en Badajoz a una acusada de desviar la nómina de una trabajadora a su cuenta
- El auge de la marcha nórdica en Badajoz: 'Me ha cambiado la vida
- Gragera sobre el recurso contra la tasa de basura en Badajoz: 'Hemos hecho la mejor ordenanza posible con una mala ley