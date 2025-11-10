Juan Marrero: «Si bajamos la intensidad somos vulnerables»

Juan Marrero fue claro y autocrítico tras el empate frente al Llerenense en el regreso al Nuevo Vivero. El entrenador pacense no ocultó su frustración con determinados tramos del encuentro y con la gestión de la ventaja una vez que el equipo consiguió adelantarse. Para él, el choque dejó demasiada sensación de control improductivo. «Ha sido un partido en el que hemos tenido muchas, muchas situaciones para marcar y en el que el porcentaje de acierto ha sido bajísimo. Necesitamos tener más efectividad», reconoció.

El técnico destacó que el gol de Borja Domingo debía haber sido un punto de impulso, y no lo fue. «Después de marcar el 1-0 ha habido 10 minutos en los que hemos bajado la intensidad. Debemos darle valor al gol anotado, defenderlo y no bajar el ritmo, porque hemos concedido dos situaciones al Llerenense». Marrero incidió en que la falta de pegada ya se vio también en Jerez y volvió a repetirse ante los de la Campiña Sur. «El equipo ha trabajado bien, pero una vez más la efectividad en los últimos metros nos está generando obstáculos para sumar de tres»

En su lectura final, fue directo. «Creo que hemos perdido dos», dijo. Y añadió que no se puede normalizar esa desconexión, ya que «cuando el equipo baja la intensidad es vulnerable y así se ha demostrado».

Sobre la polémica arbitral, prefirió no ir más allá. «Supongo que no habrá visto penalti en algunas jugadas». Y respecto a los encargados de lanzar las penas máximas fue contundente. «Me da igual quién tire, siempre que lo marque», sentenció.

Por último, Marrero concluyó su comparecencia reflexionando sobre la posible falta de intensidad que en algunos tramos del partido pudo apreciarse. «No tengo nada que objetar al equipo en trabajo, pero quedaba mucho tiempo y no podemos bajar la intensidad. Nuestra obligación siempre es buscar el siguiente gol y no conceder facilidades a los rivales», finalizó el preparador blanquinegro.

La plantilla del Badajoz completó trabajos de recuperación el lunes y descansará este martes. El equipo volverá al trabajo el miércoles para preparar el partido ante el Cabeza del Buey del próximo domingo.