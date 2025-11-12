Álex Alegría señala la actuación arbitral del Badajoz-Llerenense

La actuación del colegiado José Manuel Fernández Fernández y su equipo durante el Badajoz–Llerenense del pasado domingo continúa generando polémica. Aunque Juan Marrero evitó entrar en controversias en la rueda de prensa posterior al encuentro, quien sí ha querido pronunciarse ha sido Álex Alegría. El delantero placentino publicó en la noche del martes cuatro vídeos en su cuenta de Instagram en los que recopila varias jugadas discutidas que, a su juicio, perjudicaron al conjunto blanquinegro.

En el primer vídeo, se observa una acción en la que Borja Domingo arrebata el balón a Kaká en la frontal del área y se planta solo ante Lolo Cortés. Tras superar al guardameta, el árbitro interrumpe la jugada al señalar una falta previa, invalidando así una clara ocasión de gol.

La segunda grabación tiene como protagonista al propio Alegría. En el minuto 32, Álex Galán filtra un pase al área hacia el delantero, que recibe de espaldas a portería. En el momento de controlar el esférico, un defensor del Llerenense mete la pierna y lo derriba dentro del área, acción que el colegiado dejó seguir.

El atacante blanquinegro vuelve a aparecer en las dos últimas publicaciones. En la tercera, un pase de Fran Miranda habilita su desmarque, pero la jugada es anulada por un fuera de juego inexistente. En la cuarta, se aprecia cómo un defensor rival lo derriba antes de poder rematar un centro lateral de Pata.

Para reforzar su denuncia, Alegría acompañó los vídeos con dos fotografías en las que se observan presuntos agarrones dentro del área, correspondientes a las dos acciones reclamadas como penalti.

Por su parte, Juan Marrero prefirió mantenerse al margen de la polémica arbitral. Preguntado tras el encuentro sobre las posibles penas máximas no señaladas, el técnico blanquinegro expresó que no suele hablar de los árbitros y que si el colegiado no los decretó «será porque no habrá visto penalti en esas jugadas».