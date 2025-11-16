La debacle en Cabeza del Buey acaba con Marrero

Ficha técnica: 3 - CD CABEZA DEL BUEY: Reina; Soumaila, Jaime Navarrete, Duvan, Sacha, Neil, José Luis, Jhoan, Fran Barranco (Álvaro Díaz, min.83), Mina, Sako (Villa, min.17/Javi Blanco, min75)). 1 - CD BADAJOZ: Tienza; Pata, Lobato, Jesús Sánchez, Calles, Bermúdez (Pavón, min.46), Gus Quezada, Fran Miranda (Iturraspe, min.46), Barba (Álex Galán, min.68), Borja Domingo (Abubakar, min.61), Alegría (Pablo Rodríguez, min.75). GOLES: 0-1, Alegría (min.3); 1-1, Mina (min.13); 2-1, Fran Barranco (min.61); 3-1, Jhoan (p) (min.81). ÁRBITRO: Azael López Jiménez (extremeño). Amonestó a los locales Jhoan y Javi Blanco y al visitante Alegría. INCIDENCIAS: En torno a 1.500 espectadores en el Municipal de Cabeza del Buey.

El último entrenador que completó una temporada completa en el Badajoz se ha sumado a la larga lista de técnicos cesados en la historia reciente blanquinegra. Juan Marrero dejó de ser este domingo el entrenador del Badajoz después de que el cuadro pacense cayera por 3-1 en su visita a Cabeza del Buey, en un partido en el que volvió a mostrar una imagen muy pobre a pesar de comenzar por delante en el marcador.

El último once del técnico valenciano solo tuvo un cambio con respecto al del encuentro ante el Llerenense. Gus Quezada sustituyó a Álex Galán y desplazó a la banda a Barba para formar pareja en el centro del campo junto a Fran Miranda.

A pesar del desarrollo del partido, el arranque no pudo comenzar de mejor modo para los intereses blanquinegros. Solo se habían disputado tres minutos cuando Borja Domingo robaba cerca del área rival tras una gran presión colectiva y cedía a Alegría para que abriese el marcador.

Con ventaja en el luminoso, el cuadro blanquinegro se mostró comprometido, especialmente en la presión. Los hombres de Marrero ganaban duelos e inquietaban a su rival cada vez que se hacían con el esférico en el último tercio del campo.

Pudo doblar su ventaja el Badajoz con una clara acción de Borja Domingo, pero el delantero trató de colocarse el cuero en la zurda y dio margen a los defensores para desbaratar la ocasión.

Todo iba a venirse abajo antes del primer cuarto de hora. En el minuto 13, una grave pérdida de Jesús Sánchez dejó solo a Mina ante Tienza, que con una gran definición empataba el partido.

El Badajoz notó el gol en contra y bajó la intensidad, pero aun así aguantó en el primer tiempo, teniendo varios acercamientos con relativo peligro.

Donde cambiaría drásticamente el partido sería en la segunda mitad. Marrero dejó en el banquillo a Bermúdez y a Fran Miranda por Pavón e Iturraspe, pero la marcha más del Cabeza del Buey sorprendió al plantel pacense.

En el minuto 61, Fran Barranco ponía por delante a los de La Serena con un soberbio tanto, dejando sin opciones a Tienza.

Con ventaja en el marcador, el Cabeza del Buey fue claramente superior a un Badajoz que no lograba evitar la superioridad de su rival. La capacidad ofensiva de Barranco, Mina, Johan o José Luis generaba constantes problemas.

El tanto de la sentencia llegaría en el minuto 81 desde los once metros. José Luis era derribado y Johan fue el encargado de transformar el penalti, consagrando su soberbio partido.

Con el 3-1, el choque no tuvo mucho más. El Badajoz mostró síntomas preocupantes de equipo vencido e incapaz, mientras su técnico asumía cuál sería su destino.

Con esta derrota, el Badajoz encadena tres encuentros sin ganar y cae hasta la decimotercera posición de la clasificación. La próxima semana tratarán de reconducir el camino ante el Villanovense, esta vez sin Marrero en el banquillo.

Marrero, destituido

El encuentro ante el Cabeza del Buey era un punto de partido para Marrero y la derrota selló su segunda etapa como técnico blanquinegro. Una segunda etapa muy decepcionante, en la que el equipo no pareció entenderle en ningún momento. El inmovilismo con el sistema y la falta de variación han condenado a un Juan Marrero que todo parece indicar que dejará su puesto a Miguel Ángel Ávila, ex técnico de Coria, Arroyo o Diocesano.