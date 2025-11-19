Miguel Ángel Ávila: «No es momento de plantear objetivos a largo plazo»

Miguel Ángel Ávila ya ejerce sobre el terreno como entrenador del Badajoz. El técnico dirigió su primera sesión con la plantilla en la mañana de este miércoles y antes de saltar al césped del Nuevo Vivero tuvo su primer encuentro con los medios de comunicación.

Lo primero que quiso hacer el cacereño fue agradecer al club la confianza mostrada para posteriormente valorar la situación en la que se encuentra el equipo. Ávila reconoció que «no es el rendimiento que se esperaba», pero mostró optimismo al asegurar que «hay mucho margen de mejora» y que deben «centrarse en lo inmediato».

«Hay que trabajar e insistir en las cosas que se hacen bien y corregir las muchas que se hacen mal», manifestó.

El nuevo técnico blanquinegro reconoció que los jugadores «están un poco decaídos y bajos de moral», pero también mencionó que «estamos en noviembre, quedan muchos partidos y la situación, sin ser buena, se puede revertir». Sobre la calidad de la plantilla y las palabras de Luis Oliver Sierra, Ávila fue claro y dijo que los jugadores «tienen calidad de sobra».

En lo que a fichajes respecta, el técnico emplazó esa tarea al futuro para continuar apoyando su discurso en el encuentro que disputará el Badajoz el próximo domingo. «Me centro en lo inmediato, que es el Villanovense. Quiero que el equipo coja conceptos y que sea competitivo. Lo que ocurra en diciembre ni me compete ni me preocupa en este momento», declaró.

Sobre los tan comentados objetivos estipulados por dirección, anterior cuerpo técnico y plantilla, Miguel Ángel Ávila fue honesto y precavido y no quiso lanzar ninguna campana al vuelo. «Quedaría muy bien diciendo que vamos a pelear por el primer puesto, pero ahora mismo no toca eso. No podemos pensar a futuro porque nuestro futuro más próximo es el partido del domingo, al que esperamos llegar en las mejores circunstancias. A partir de ahí, iremos semana a semana. No toca plantear objetivos a largo plazo en el momento en el que estamos», incidió.

Por último, confirmó que Carlos Luengo (ex de Granada o Birmingham) lo acompañará como segundo entrenador y analista.