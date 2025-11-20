El Badajoz de Ávila echa a rodar ante el Villanovense

El Badajoz se abona al tópico ‘entrenador nuevo victoria segura’. La escuadra pacense se mide este domingo a las 12.00 en el Nuevo Vivero al Villanovense en el que será el primer partido de Miguel Ángel Ávila al frente de los blanquinegros.

Aunque no sea novedad, la semana ha venido movida en el seno del Badajoz. Durante la pasada jornada, el equipo perpetró una mediocre actuación en Cabeza del Buey que propició una nueva derrota y que se llevó por delante a Juan Marrero. El técnico valenciano decía adiós por segunda vez a la casa blanquinegra tras un arranque de temporada muy deficiente, en el que solo pudo ganar cuatro de sus primeros 11 encuentros.

Con la salida de Marrero comenzó, una vez más, el baile de nombres en torno al banquillo pacense, aunque en esta ocasión el candidato que más fuerza cogió desde el principio fue finalmente el elegido: Miguel Ángel Ávila, técnico cacereño de 44 años y ex de Diocesano, Arroyo y Coria, asumió las riendas del proyecto.

Tras su nombramiento, el pasado miércoles el preparador dirigió su primera sesión aunque la toma de contacto inicial con la plantilla se había producido antes. En los instantes previos al inicio del entrenamiento, Ávila pronunció ante los medios sus primeras palabras como entrenador del Badajoz.

Uno de los puntos en los que incidió el técnico fue en centrarse únicamente en el encuentro del domingo ante el Villanovense, un choque de importancia para ambos equipos. Y es que, si el Badajoz llega en una mala dinámica, el cuadro serón tampoco atraviesa un buen momento. Tras empatar a uno en su último compromiso ante el Pueblonuevo, los hombres de Richi Tapia encadenaron su cuarto encuentro seguido sin conocer la victoria, lo que les ha hecho caer hasta la séptima plaza de la tabla.

Es por ello por lo que el duelo del domingo pasa a ser trascendental para dos equipos que atraviesan horas bajas y que deben reaccionar lo más pronto posible si quieren acercarse a los objetivos marcados.