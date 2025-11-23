El nuevo Badajoz gana pese a los viejos errores

Ficha técnica: 1 - CD BADAJOZ: Tienza (Alonso Pérez, min.13); Calles (Álex Galán, min.46), Lobato, Jesús Sánchez, Pata, Fran Miranda, Gus Quezada, Barba, Bermúdez (Barrena, min.67), Pavón (Iturraspe, min.86), Borja Domingo (Abubakar, min.86). 0 - CF VILLANOVENSE: Leyva; Reverte, Cidoncha (Torres, min.84), Pajuelo, Abraham, Piti, De Prado (Óscar Muñoz, min.70), Angelito (Cañamero, min.70), Ander, Piti (Satur, min.70), Titi (Asier, min.55). GOLES: 1-0, Borja Domingo (min.22). ÁRBITRO: Miguel Ángel Pérez Arroyo (extremeño). Amonestó a los locales Borja Domingo, Pata, Iturraspe y Carlos Luengo y a los visitantes Abraham, De Prado, Leyva y Reverte. INCIDENCIAS: En torno a 1.500 personas en el estadio Nuevo Vivero.

El Badajoz de siempre ganó con entrenador diferente. El cuadro blanquinegro sumó los primeros tres puntos en la era Miguel Ángel Ávila ante el Villanovense tras ganar por 1-0 en un encuentro en el que el equipo mostró otra versión en el tramo inicial pero que se fue desdibujando con el paso de los minutos. La falta de acierto de cara a puerta volvió a aparecer en el tramo decisivo del encuentro y privó a los blanquinegros de un resultado más abultado.

En su primer once como entrenador del Badajoz, Miguel Ángel Ávila introdujo novedades. El técnico deshizo el habitual 4-4-2 de Marrero para formar con un 4-2-3-1 con Fran Miranda, Gus Quezada y Barba en el centro del campo, Pavón y Bermúdez en las bandas a pie cambiado y Borja Domingo como único punta.

Desde los primeros instantes se vio como el Badajoz trató ser protagonista con balón y presionar arriba cuando lo perdía. A través de la sociedad Bermu-Barba en la derecha, los blanquinegros comenzaron a generar peligro con rapidez.

Iba a sufrir el primer contratiempo Ávila a los 13 minutos de partido. Tras un desafortunado resbalón, Sergio Tienza sufrió una lesión en su tobillo que le imposibilitó continuar sobre el césped. Alonso Pérez tuvo que sustituirlo, retirándose el meta con gestos de contrariedad.

La lesión enfrió el partido, lo que benefició al Villanovense. El cuadro serón logró encadenar varios ataques peligrosos, especialmente desde la pelota parada, que pusieron sobre aviso a los pacenses.

Cuando el Badajoz estaba empezando a mostrar síntomas de atasco, una triangulación en la frontal se convertía en el primer gol del partido. Gus Quezada ponía de primeras un balón por encima de la defensa, que encontraba a David Calles dentro del área. El lateral ponía el balón en el área pequeña y Borja Domingo llegaba para hacer el primer gol del partido.

La comodidad de verse por delante en el marcador pasó factura al Badajoz, que con el paso de los minutos perdió efectividad en la presión y fue separando sus líneas. El Villanovense aprovechó el momento y fue creciendo en el encuentro.

Los de Richi Tapia encadenaron dos ocasiones muy claras que de no ser por Jesús Sánchez en primer lugar y por Fran Miranda posteriormente, habrían supuesto el empate a uno. Ambos jugadores tuvieron que efectuar despejes en la línea cuando Piti y Abraham casi celebraban el empate.

A pesar de los dos sustos y de que el equipo fue bajando su nivel con el paso de los minutos, el Badajoz consiguió mantener el resultado y se marchó al descanso con ventaja.

Falta de acierto en la segunda parte

El partido no tardó mucho en romperse durante la segunda mitad. El Villanovense empezó a perder presencia en el centro del campo y el Badajoz lo aprovechó para generar llegadas en transiciones constantes.

Fue en estas acciones en las que se volvió a evidenciar la falta de pegada del Badajoz. Bermúdez, Pavón y Borja Domingo tuvieron en sus botas el segundo gol del partido, pero la falta de acierto privó a los hombres de Ávila de doblar su ventaja.

Al igual que sucediera en el primer tiempo, la intensidad del Badajoz fue disminuyendo y el Villanovense se metió en el partido. Las ocasiones erradas por el cuadro blanquinegro propiciaron que los de Richi Tapia creyeran en el empate.

Hasta en dos ocasiones rozó el 1-1 el Villanovense. Solo la falta de acierto en los últimos metros privó al conjunto serón de sumar un punto en su visita al Nuevo Vivero.

El Badajoz supo gestionar los instantes finales para evitar que el Villanovense tuviera ocasiones y acabó sumando la victoria en el primer encuentro de Miguel Ángel Ávila en el banquillo. A pesar de los tres puntos y de que hubo algunos brotes verdes, el equipo volvió a evidenciar la falta de acierto y las desconexiones que tantos puntos han costado en los partidos previos. Con esta victoria, los blanquinegros dejan atrás una racha de tres encuentros seguidos sin ganar y se sitúan en la duodécima posición de la tabla con 14 puntos.

La próxima semana la Tercera Federación parará debido a la disputa de la primera fase de la Copa de las Regiones de UEFA. La liga volverá el próximo 7 de diciembre, fecha en la que el Badajoz se medirá al Montehermoso a domicilio.